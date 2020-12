Pablo Vidal se refirió a la salida del Partido Liberal del FA: “Hay una fuerza en el FA que impide un giro hacia la construcción de mayorías”

No se había pronunciado sobre la salida del Partido Liberal del Frente Amplio (FA), y ese fue uno de los hechos a los cuales se refirió esta mañana el ahora diputado independiente Pablo Vidal, en entrevista con Iván Valenzuela en el programa Mesa Central, de Canal 13.

Vidal apuntó a que la decisión de los liberales no era algo inesperado. “Me parece una decisión que fue bastante anticipada, me imagino que a nadie ni en el Frente Amplio ni en el país le causó sorpresa. El Partido Liberal manifestó en reiteradas ocasiones su incomodidad con lo que yo considero es un estrechamiento de la propuesta original del FA en términos políticos, en términos de convocar a la grandes mayorías políticas y sociales de Chile”.

El parlamentario por Maipú, Estación Central y Cerrillos apuntó a que en la oposición hay un cierto vacío de representatividad por parte de quienes se identifican con las ideas progresistas. “Creo que se ha ido dejando cada vez más en manifiesto que en el país hay una especie de vacío, creo que hay una generación completa de jóvenes que han estado en Chile estudiando en el extranjero, que ha estado construyendo una visión de Chile que no se sienten representados ni por Chile Digno, ni por el FA, ni por Unidad Constituyente y evidentemente responden a un mundo progresista, creo que en ese mundo, en ese espacio, hay una conversación que dar”.

“Hay una fuerza en el FA que impide un giro hacia la construcción de mayorías”, señaló. “Ni el Frente Amplio ni el resto de la oposición están dando respuestas”.

Al abandonar el FA, Pablo Vidal habló de la idea de que el bloque se estaba transformando en un “polo de izquierda clásico”. Consultado al respecto, el parlamentario aseguró que lo que debe hacerse es ampliar el rango de la unidad opositora: “Yo tengo la impresión que la construcción de ese polo tiene un carácter minoritario hoy día en Chile...”

-¿No llegaría a ser gobierno nunca?...

-Yo creo que no, ¡solo no! por ningún motivo, no alcanza...la gran mayoría de las personas que se sienten identificadas con ideas progresistas o social demócratas no militan en ningún partido, y a esas personas tenemos que convocarlas a la construcción de una propuesta de futuro.

“No le tengo ningún temor al movimiento social”

Consultado sobre lo afirmado por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier el pasado viernes al abrir el congreso de PC, sobre la chance de rodear el edificio donde se desarrolle la Convención Constituyente con un movimiento de masas, Vidal aseguró: “Yo en particular no le tengo ningún temor al movimiento social, por el contrario, mi expectativa es que el movimiento social no se duerma. Si Chile despertó fue porque la gente salió a la calle a manifestar su descontento, y mientras eso ocurra va a ser bueno para la política chilena y para que ojalá la Convención Constitucional incorpore herramientas de participación directa de la ciudadanía, con mecanismos vinculantes, con presupuestos participativos”.