Parada Militar costará $218 millones, un 40% menos que lo que significó desfile de 2019

Ayer el Ministerio de Defensa confirmó que la Parada Militar se volverá a realizar presencialmente en el Parque O’Higgins. Esto luego de que el año pasado fuera suspendida y reemplazada por un acto menor en la Escuela Militar, en Las Condes, producto del avance del coronavirus.

Este año, en cambio, la tradicional ceremonia volverá a su histórico lugar, aunque será reducida para respetar las medidas sanitarias. En ese sentido, ayer se confirmó por parte de la cartera que lidera Baldo Prokurica, que serán 6.500 los efectivos que desfilarán y será sin público.

Y hoy, el secretario de Estado entregó nuevos detalles de dicho acto, específicamente respecto a los costos que tendrá la cita. “Producto de la situación que vive el país esta va a ser una Parada que va a tener costos muy inferiores que van casi al 40% menos de lo que era una Parada normal”, indicó el ministro.

Ese 40% menos -en relación con el acto de 2019, que fue la última vez que se realizó- se traduciría, según fuentes de gobierno, en que el costo total de la Parada Militar 2021 será de $ 218 millones. De hecho, la cifra fue deslizada ayer por el diputado de RN, Luis Pardo en una entrevista con Canal 24 Horas. “Son 200 millones de pesos (el costo), muchos de los cuales están en el fondo permanente de las FF.AA”, explicó el legislador.

Prokurica, informó, además, que “esta es una Parada que va a tener 30% menos de contingente que desfila, además no van a haber carros, no van a haber invitados. Y además de eso se cumple un protocolo muy estricto que la autoridad sanitaria nos ha generado, que nos significa tener mascarillas, distancia, todos con vacunas respectivas, con PCR de 24 horas y con toda una condición que permita que quienes participan de este desfile no se contagien”.

Efectivos del Ejército se preparan

En tanto, para mañana a las 14.40 horas está previsto que el ministro de Defensa, encabece la revista preparatoria de la Parada Militar 2021.

De hecho, durante esta jornada, en la elipse del Parque O’Higgins, se han visto desfilar a algunos efectivos castrenses, preparándose para dicho acto.

El entrenamiento contó con la presencia de una banda del Ejército y de distintos integrantes de la institución quienes comenzaron a entrenar para el evento. Incluso se pudo apreciar el paso de algunos vehículos de transporte militar.