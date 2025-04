Parisi ante posibilidad de compartir primarias con Matthei (UDI): “Lo veo difícil”

El fundador del Partido de la Gente Franco Parisi abordó la posibilidad de competir en una primaria con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

Luego de aclarar que el Partido de la Gente hará una primaria interna de manera online para proclamar una carta presidencial -en la que él será uno de los candidatos- Parisi afirmó que es probable que se inscriban directamente en la primera vuelta.

Respecto de la posibilidad de compartir una primaria presidencial con Evelyn Matthei -como sugirió el jueves el presidente de RN, Rodrigo Galilea- Parisi sostuvo: “Pregúntale a Carter a ver si le ha resultado En realidad hay demasiado ruido en la derecha (...) Yo creo que ella es parte del problema. Ella ha estado en la política por 35 años, ha ganado más de 3.9 millones de dólares de sueldo”.

“Lo veo difícil. Yo creo que ella es parte del problema. Ella es parte de la elite. Ella es parte de la establishment. Ella es parte de lo que está ocurriendo en Chile”, aseveró en alusión a una primaria, en conversación con Mesa Central este domingo.

La abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei. Foto: Andrés Pérez.

La disolución del PDG en el Congreso y las propuestas presidenciales

El precandidato también se refirió a la salida de todos los representantes del PDG que había en la Cámara de Diputados: “Hagamos el análisis correcto. Nosotros somos lo suficientemente valientes y no vendidos para echar a los que hay que echar. Y ayudar a los que sé que tienen que ir. (...) Lamento uno solo que es (Roberto) Arroyo”.

Asimismo, entregó algunas de sus propuestas presidenciales. “Claramente, en el caso de Bolivia, vamos a poner tarifas arancelarias y paraancelarias (...) Usted me permite la redirección de los inmigrantes ilegales sin ningún problema, si no (...) Bolivia no va a recibir una gota de petróleo o gasolina”, ejemplificó.

En la línea de lo que han propuesto otros candidatos en la oposición, Parisi afirmó que “fusionaría” determinados ministerios con otros para reducir el gasto fiscal.