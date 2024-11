Partido Comunista confirma su respaldo a Claudio Orrego para segunda vuelta por Gobernación de la RM.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la mañana de este lunes confirmó que la tienda oficialista respaldará la candidatura del actual gobernador de la Región Metropolitana y postulante a la reelección, Claudio Orrego Larraín (independiente), en la segunda vuelta de los comicios regionales.

El balotaje, que está programado para el próximo 24 de noviembre, en la RM medirá a Orrego Larraín contra la carta de Chile Vamos, Francisco Orrego Gutiérrez (RN). La actual autoridad regional obtuvo un 38,6% de las preferencias, con lo que se posicionó como la primera mayoría, pero tendrá que someterse a este nuevo escrutinio ciudadano.

De cara a ese proceso, Orrego está preparando lo que será su campaña, que comienza el 10 de noviembre, y en que será fundamental sumar apoyos.

En ese contexto, en entrevista con Radio Infinita en esta jornada el timonel del PC ratificó el apoyo al candidato independiente, haciendo una comparación con el respaldo que la colectividad entregó en su momento al expresidente Patricio Aylwin.

“Lo hicimos cuando votamos por Patricio Aylwin y lo hicimos todos, votamos por Aylwin y a cambio de eso no hubo ningún acuerdo ni pacto, ni mediante un documento que alguien imaginara que iba a ser formalizado”, dijo.

Y luego agregó: “Entonces lo que vale hoy día, yo no voy a entrar en debate con las frases que tenga él (Claudio Orrego) o no, menos si no las conozco, es que nosotros tenemos la determinación de apoyar activamente la candidatura a Claudio Orrego, tal como lo hicimos en la primera vuelta”.

Así mismo, manifestó qué “llama la atención que cuando hay misiones que son en blanco o negro, es decir, donde hay dos propuestas y no tres o más, todos los actores y sobre todo el que representa al candidato, deben tener una mirada larga e imaginarse que hace bien que ganemos adhesiones y cercanías con sectores que desde la izquierda podrán no estar cerca de ese proyecto”.