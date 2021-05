“Nos sentimos engañados, defraudados”: PS anuncia que no se inscribirá en primarias legales

Pasadas las 23.00 horas llegó a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, donde anunció que no se sumarán a ninguna primaria legal.

Esto, luego de que durante esta jornada la candidata socialista, Paula Narváez, informara que se bajaban del pacto que habían alcanzado horas antes con el Frente Amplio y el Partido Comunista para una primaria común, debido a que el FA y el PC vetaron que se sumaran a este acuerdo el PPD y el Partido Liberal, colectividades que apoyan la candidatura socialista.

“Nos parece que lo que ha ocurrido esta tarde es vergonzoso. Nosotros como lo he señalado, concurrimos de buena fe. Hemos sido sorprendidos y no vamos a improvisar. No vamos a inscribir una primaria de última hora. Nos sentimos engañados, defraudados”, tras lo cual agregó que “no se humilla al partido de Salvador Allende”

Al respecto, Elizalde sostuvo que “así como en el pasado condenamos la exclusión del Partido Comunista, no íbamos a permitir que el Partido Comunista en esta oportunidad excluyera a fuerzas progresistas comprometidas por los cambios que Chile demanda”.

“Lamentamos lo que ha acontecido, pero vamos a seguir trabajando para construir una alternativa para cambiar Chile con aquellas fuerzas políticas que son contrarias a la exclusión, y por tanto, vamos a generar una alternativa clara y nítida que se haga cargo de los cambios que Chile demanda”, señaló el presidente PS.

De acuerdo a Elizalde, durante las próximas horas evaluarán los pasos a seguir. Al ser consultado si se analiza realizar una primaria convencional entre Paula Narváez y la DC Yasna Provoste como alternativa, señaló que “no vamos a adelantar alternativas, porque como hemos señalado, no vamos a improvisar, nosotros vamos a ser serios y responsables. Chile merece una alternativa de gobierno de parte de quienes actúan de buena fe”.

PC y FA se inscriben

Pasadas las 22.00 horas, los candidatos presidenciales del Frente Amplio y del Partido Comunista -Gabriel Boric y Daniel Jadue, respectivamente- llegaron juntos a las oficinas del Servel para inscribirse en las primarias presidenciales.

En el lugar, Boric señaló que estaban a la espera de que el Partido Socialista -sin el PPD- aceptara sumarse al proceso, lo que finalmente fue desestimado, como lo anunció Elizalde.

Ambos candidatos destacaron que la invitación fue hecha al PS porque reconocen su voluntad genuina de impulsar las transformaciones que Chile necesita, pero destacaron que no pueden incluir a un partido (PPD) que les les informó hace menos de una semana que excluiría al FA y al PC de una primaria.

Al respecto, Boric indicó que “el PPD nos notificó hace menos de una semana que excluía a Jadue y a mí de una primaria. Después de los resultados del domingo (en los comicios para constituyentes), es bastante claro que a los partidos políticos más tradicionales, como el PPD y la DC, el pueblo les ha dado un mensaje sobre el cual tienen que reflexionar. Vemos en el PS una diferencia”.

Sobre la decisión del PS de no participar del acuerdo, Boric sostuvo que “hay plazo hasta un par de horas más. Yo espero que el PS decida finalmente dar este giro histórico y ser parte de esta alianza, de estas fuerzas de izquierda transformadoras que tienen que apuntar al pueblo de Chile, no solamente a alianzas entre partidos”.

Por su parte, Daniel Jadue sostuvo que “hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia, pero esto no puede ser con acciones de contrabando. Nosotros invitamos de manera honesta y transparente a las bases del PS, a sus candidatos y a su dirigencia (...), pero este giro histórico no puede incorporar a quienes hace unas semanas decían que no podían ir con nosotros a ninguna parte. Por lo tanto aquí la respuesta es clara: no ha habido ningún veto de nosotros, el veto ha venido de ellos y nos parece oportunista (...) que porque vivieron un desastre electoral hayan cambiado de opinión y hoy quieran venir a tener acuerdos parlamentarios con la calculadora”.

Al respecto el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y tras confirmar que no reactivará su candidatura presidencial ante este nuevo escenario, sostuvo que “me parece que quienes pretendan gobernar el país no pueden andar con vetos, porque tienen que gobernar para todas y todos, entonces a mí me parece sorprendente esta actitud de vetar al Nuevo Trato, al Partido Liberal o al Partido por la Democracia, eso es una lección muy importante para la ciudadanía que, al momento de votar, tiene que tomar en cuenta”.

Agregó que “nunca” vetaron al FA y al PC para las primarias y que jamás dijo que no votaría por Daniel Jadue. “Lo que decíamos es que era probable que terminara predominando una opción de la Unidad Constituyente, puesto que algunos decían que era preferible ir a segunda vuelta. Nunca, ante la pregunta si iba a votar por Jadue, respondí negativamente. Solo dije que no estaba para contestar sobre hipótesis”.

La estéril espera del PR

Con anterioridad en la jornada había llegado hasta el Servel el presidente del Partido Radical (PR) y precandidato de su colectividad, Carlos Maldonado, quien se mantuvo por horas a la espera de alguien de Unidad Constituyente para que se inscriba en primarias junto a ellos, lo que finalmente no sucedió.

“Nosotros definimos una candidatura presidencial en diciembre, y aquí estamos hoy para inscribir primarias. Otros partidos también definieron sus candidaturas oportunamente (...) y lamentablemente, el día decisivo, a la hora decisiva, no han llegado al lugar donde teníamos que estar”, indicó cerca de las 23.20 el abanderado radical, a 40 minutos de que se cumpliera el plazo legal para la inscripción de primarias.

Destacó que se pierde la oportunidad de que “la gente decidiera en quién de nosotros confiaba para encabezar Chile. (...) Nuestra convicción más profunda es que la gente tiene que tomar las decisiones, sean favorables o no, hay que terminar con la calculadora. (...) Aquí estuvimos y lamentamos haber sido los únicos dispuestos a ir a una primaria legal”.