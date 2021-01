Patricia Muñoz cierra la puerta a opción presidencial

Desde el 1 de junio de 2018, desempeño orgullosamente el cargo de defensora de la Niñez de Chile, el que me compromete completamente y que pretendo seguir ejerciendo para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile tengan las condiciones de vida que merecen, permitiéndoles desarrollarse integralmente, razón por la que no he tenido, ni tengo intención alguna de participar de ningún tipo de elección popular.