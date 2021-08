Paula Narváez sobre elecciones presidenciales de noviembre: “Lo peor que podríamos pensar es que la derecha no va a ganar”

“En una nueva elección presidencial la posibilidad de que la derecha gane está presente”, señaló la abanderada del Partido Socialista, Paula Narváez, en el marco de la próxima consulta ciudadana que se realizará el sábado 21 de agosto y que definirá al candidato del pacto Unidad Constituyente que se sumará a la carrera presidencial de noviembre.

En este sentido, la exministra agregó en conversación con CNN Chile que “lo peor que podríamos pensar es creer que la derecha no va a ganar y que, por tanto, da exactamente lo mismo nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es crítico desde el punto de la vista de la responsabilidad que tenemos para evitar que la derecha gane y no porque son nuestros adversarios solamente, sino que porque la derecha gobernando ha provocado mucho daño al país”.

En esa línea, la exministra se refirió, además, a la importancia de unificar el apoyo en un solo candidato de oposición para una eventual segunda vuelta.

“Tenemos que, como oposición, converger, ponernos de acuerdo, tener un candidato de cara a la segunda vuelta donde podamos todos converger en un proyecto que permita ganarle a la derecha y a partir de eso podamos restablecer, reparar lo que hoy Chile necesita”, señaló.

Por otro lado, consultada por su eventual apoyo en caso de no salir electa el próximo 21 de agosto, la precandidata explicó que “si yo voy a un acuerdo y me he sometido a un acuerdo, me parece que en democracia es fundamental cumplir y honrar los acuerdos” y agregó que “obviamente voy a respetar ese resultado y voy a apoyar a quien resulte ganador [del pacto Unidad Constituyente], pero espero ser yo”.