Paula Narváez y alcaldes del PS dan su apoyo a Claudio Orrego en su candidatura como gobernador de la RM

Poco más de una semana resta para la segunda vuelta de gobernadores regionales programada para el domingo 13 de junio. Sufragio que se llevará a cabo en 13 de las 16 regiones del país, dado que Valparaíso, Aysén y Magallanes, ya definieron a su jefe regional al darle el 40% de votos o más en la primera instancia electoral.

Comicios que en la Región Metropolitana enfrentan a Claudio Orrego (DC) con Karina Oliva (Comunes), quienes las últimas semanas se han abocado a la calle y redes sociales en sus labores de campaña.

Un pugna que, tras la derrota de Catalina Parot, tienta a Chile Vamos para dar su apoyo al candidato demócrata cristiano, y hoy sumó oficialmente al Partido Socialista con el respaldo explícito de la presidenciable Paula Narváez.

Esto, tras la fallida inscripción de primarias amplias de oposición, las que finalmente enfrentarán a Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), mientras que la DC decidió no presentar -de momento- a un candidato o candidata, y el PS ratificó a Narváez como su carta con el apoyo de Nuevo Trato, PPD y Partido Liberal.

“Claudio Orrego cuenta con nuestro apoyo, y ese apoyo tiene que ver con algo muy concreto: la propuesta que hace como futuro gobernador de la RM, tiene que ver directamente con cómo mejorar la vida de los y las ciudadanas de esta región”, dijo Narváez tras las intervenciones del alcalde de El Bosque, Sadi Melo, y el senador Carlos Montes.

“Va tener especial preocupación en materia de recuperación de empleos, tiene un compromiso directo con los barrios y desde los territorios. Por otra parte, hay un compromiso fundamental con la seguridad pública, eso angustia a las familias de la RM, en los distintos barrios. Hay que preocuparse por cierto de temas que tienen relación con la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y en el mundo privado, pero también hay que perseguir con decisión y liderazgo el narcotráfico”, añadió la candidata presidencial del PS, agregando el apartado “medio ambiente” en cuanto a crisis climática e hídrica.

“Por la trayectoria, liderazgo, y concretamente lo que hoy propone y compromete, estoy segura de que se elegirá a Claudio Orrego como Gobernador Regional”, concluyó Narváez en su discurso.

Tras agradecer las palabras de quien fuera la vocera de gobierno de Michelle Bachelet, el exIntendente metropolitano manifestó que junto al PS “iniciamos hace mucho tiempo un acuerdo de luchar por una ciudad más justa, compartiendo nuestras distintas visiones”.

“Lo que está en juego acá no es solamente la disputa de dos coaliciones. Esta en juego una manera de entender la política y el servicio público. Honrar la palabra no es un tema menor, tiene que ver con valores y principios. Trabajar desde el territorio con participación no retórica, sin no real, escuchando a más de 10 mil vecinos y vecinas de la región. Para hacer un programa no entre cuatro paredes como nuestros adversarios, si no con participación de la gente, es la política que tiene el nuevo Chile”, dijo apuntando al Frente Amplio.

“No sirve la política de la trinchera, de la descalificación. De hablar de los buenos y los malos. Se requiere un liderazgo que convoque. La región no es de derecha, centro o izquierda. Quien recibe una bala loca no es de derecha, centro o izquierda, es un ser humano que requiere un liderazgo que enfrente derechamente los delitos”, agregó.

“Vamos a llamar a la gente, no nos vamos a quedar encerrados en los partidos políticos. Esta idea de descalificar al que piensa distinto, de legitimar la funa, de legitimar la violencia como una manera de lucha, es equivocada. La gente quiere debate de ideas y no solamente de slogans, la gente quiere propuestas concretas y no solo retóricas”, continuó defendiendo su programa como candidato a gobernador.

“Tenemos una propuesta que nos permite cambiar esa realidad para el bienestar sobre todo para los sectores medio y más pobres de la región. (...) Representamos una idea de cambio, de justicia social y de gobernabilidad para la RM y para Chile”, concluyó Claudio Orrego.