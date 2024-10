Paulina Vodanovic (PS) descarta que cónclave en Cerro Castillo sea para acelerar cambio de gabinete y recomponer relaciones

En una entrevista matinal este martes, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó lo que será el cónclave oficialista mañana miércoles en Cerro Castillo, Viña del Mar.

La idea había sido solicitada por el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, justamente para abordar los resultados electorales de este fin de semana, la agenda de gobierno en la recta final y cómo limar las asperezas al interior de las fuerzas del Ejecutivo.

De hecho, la idea la sondeó el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, quien -durante los últimos días- se reunió con algunos de los timoneles del sector para abordar ese y otros asuntos. En esos diálogos dirigentes le transmitieron al asesor del Mandatario que es relevante reunirse para definir una hoja de ruta tras los comicios.

En entrevista con 24Horas, sin embargo, la líder de los socialista descartó que la cita en la Región de Valparaíso tenga como tema central un posible cambio de gabinete y tampoco sea especialmente para recomponer relaciones.

“Esto de acelerar el cambio de gabinete, la verdad, es que tampoco va a ser objeto de la discusión mañana (miércoles). No es algo que le competa a los que estamos citados allí. Nosotros podremos en algún minuto dar alguna opinión, si es que el Presidente (Gabriel Boric) la requiere, entregar algunos nombres, pero más allá de eso no nos compete ni presionar, ni pedir, como lo viene haciendo la derecha, con bastante interés en seguir complicando la gestión de la ministra (Carolina) Tohá”, afirmó.

Y luego continuó: “La verdad es que no creo que sea un motivo de análisis mañana, como digo, no nos compete a los que estamos convocados. Imagínense, van a estar alcaldes, gobernadores. No es un tema de análisis el cambio de gabinete, y esa es una facultad que solo le compete al Presidente de la República”.

Lo cierto es que gobierno ha supeditado la magnitud del reajuste ministerial a las pretensiones electorales parlamentarias que tenga cada una de las colectividades de la coalición. Para ello, los ministros del comité político ya han empezado a solicitar los nombres de quienes vayan a competir por un escaño en el Congreso.

En cuanto a que la cita en Viña del Mar se trate de una oportunidad de limar asperezas, Vodanovic sostuvo: “No hay nada que recomponer. La verdad es que se instalan temas, y yo no lo digo para ocultar una actual realidad. Lo que pasa es que los problemas son políticos, no son personales”.

“No es para que nosotros vayamos a pedirle al Presidente de la República que haga una mediación papal. La verdad es que nosotros somos todos adultos, somos dirigentes políticos”, recalcó en un tono duro.