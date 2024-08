PC dice que quiere llegar hasta el final de gobierno de Boric y sectores del oficialismo buscan abordar política de alianzas después de municipales

Un remezón generó en el oficialismo los dichos del presidente del PPD, Jaime Quintana, quien aseguró, en entrevista con La Tercera, que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

Esto, haciendo alusión a la postura adoptada por la mesa del partido que lidera Lautaro Carmona sobre reconocer el triunfo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, desmarcándose de la postura de La Moneda.

Una de las primeras en abordar el tema fue precisamente la secretaria general comunista, Bárbara Figueroa, quien dijo ayer, en entrevista con Estado Nacional, que “esto no es un debate de quién responde, cómo responde, emplazamiento. Nosotros, si tenemos algo que conversar, tenemos los espacios para conversarlo con todos los partidos. Somos miembros de una coalición”.

Antes de descartar que con su respuesta criticaba la forma en la que Quintana hizo esta declaración, Figueroa afirmó que “nosotros somos superrespetuosos de cómo otros partidos consideran que hay que hacer los debates y las opiniones que puedan tener. (...). Si el senador Quintana, presidente del Partido por la Democracia, considera que es importante hacer este pronunciamiento público, bien. Si tenemos algo que conversar, lo conversaremos con ellos”.

Minutos antes de este pronunciamiento de la exembajadora de Chile en Argentina, el líder de su partido, Lautaro Carmona, se refirió en la radio Nuevo Mundo a la afirmación de Quintana.

“Somos identidades distintas. (...) Yo no me pongo a pensar si me cae muy bien o muy mal, si es la hora de discutir quién fue el que enfrentó tal o cual posición en el plano internacional el día de ayer, sino si esto es una necesidad”, dijo Carmona.

El líder del PC agregó que “es evidente que cada fuerza política tiene el legítimo derecho a hacer opciones, todas las partes. Hagámonos cargo nomás de la consecuencia, no hay ningún problema, pero no será la primera vez que tenemos que enfrentar batallas políticas con o sin tal o cual aliado”.

Y añadió: “No nos mueve en nuestro análisis, y le garantizo, puede ser una frustración a lo mejor, que nadie está en el Partido Comunista está pidiéndole que nos informe un poquito más el compañero Quintana a ver si su idea es la que nosotros comprendemos y si la vamos a informar así o asá a la célula del partido. No, ese debate no va a existir”.

El cabecilla del PC también se refirió a los dichos “que algunos de forma irresponsable hacen” sobre la presencia del partido en el gobierno.

“Nuestra pertenencia está a todo evento, nuestro propósito es llegar hasta el último día y segundo del ejercicio de este gobierno”, aseguró Carmona.

Y agregó: “Tenemos razones políticas más que suficientes, somos parte del origen de este gobierno”.

El otro debate que se abrió

“Sería muy lamentable que por la porfía de seguir siendo obsecuentes con Maduro se ponga en riesgo la continuidad de estos pactos”, dijo también Quintana, quien agregó que el “plazo prudente” de esa definición del PC debería ser antes de enero.

Esa postura generó reacciones en el oficialismo y podría ser uno de los temas a abordar en el comité político ampliado que, como cada lunes, fue citado a las 11:30 horas en el Salón Democracia del Palacio de La Moneda.

Consultado por La Tercera, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, señaló que “no entiendo la sorpresa de algunos partidos del SD (Socialismo Democrático) o los ultimátums que le han dado al PC cuando siempre hemos conocido su posición”.

“El colocar condiciones a mi juicio es violento y no creo que nadie esté para amenazas veladas. (...) Con o sin el tema Venezuela, es un hecho que terminadas las elecciones de octubre es un punto de inflexión para construir lo que viene, la parlamentaria y la presidencial”, subrayó el líder de los radicales.

Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que “lo dicho por el senador Quintana refleja una realidad en el socialismo democrático, porque aquí se marca un antes y un después. (….). Yo creo que estamos en un momento de inflexión y seguramente el próximo pacto electoral para la presidencial va a tener que revisar exactamente qué ocurre con el Partido Comunista si es que éste no cambia de opinión”.

Para el diputado Marcos Ilabaca (PS) “es interesante la invitación que hace el senador Quintana a discutir un tema profundo que dice relación con el compromiso de los derechos humanos. (…) Pero donde sí tengo un cuestionamiento respecto a sus palabras son la oportunidad, porque hoy día cuando el gobierno lo que requiere es mayor unidad, mayor trabajo ante un embate frontal directo por parte de la extrema derecha, los valores de la izquierda requieren el mayor grado de unidad y sus palabras no ayudan en ello”.

En el Frente Amplio, partido que ha tenido una larga sociedad con el PC y que actualmente van como pacto para la elección de concejales, sus parlamentarios toman distancia con Quintana.

El diputado Jorge Brito, indicó que, “entiendo que para algunos Venezuela pueda ser más importante que la situación de nuestro país. Pero para nosotros Chile está primero y con todas las fuerzas progresistas tenemos el deber de buscar un entendimiento para garantizar que el país avance y la extrema derecha no logre dividirnos. Ahora estamos centrados en la municipal y gobiernos regionales, después será el momento en donde todos podrán manifestar sus prioridades, pero desde ya les aseguro que son más las cosas que nos unen que las que nos separan”.

En la alianza oficialista no hay un consenso sobre si las posiciones sobre la crisis en Caracas pueden tener o no una repercusión electoral este año. Sin embargo, varios transmiten que debería postergarse la discusión para después de los comicios de este año. “La gente no entendería que quienes hemos sido férreos defensores de la democracia, tengamos doble discurso”, sostienen algunos.

De todas formas, en privado a quienes comentan que no tendría impacto. Esto porque -según explican- cada vez que alguien plantea este debate aparecen las posiciones respecto de apoyos de dirigentes de derecha a la dictadura militar.

Vallejo también responde

Fue inevitable la pregunta sobre los dichos de Quintana a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien en Mesa Central dijo que “hay declaraciones de distinto tipo por parte de parlamentarios. Yo tiendo a quedarme con las declaraciones formales y oficiales que expresan los partidos después de sus conversaciones y deliberaciones internas”.

Eso sí, deslizó una crítica por la forma en que se planteó el tema, “lo que yo creo que sí es importante en una coalición es que se den en los partidos los espacios para conversar sobre las diferencias. Porque al final la política de alianza no se resuelve por la prensa”.

Vallejo evitó referirse en detalle a los dichos del senador, aludiendo a que desconocía el contenido de la entrevista.

Sin embargo, enfatizó que “cuando se producen diferencias y se expresan por la prensa, está bien, es parte de una democracia y es parte de las diferencias que incluso las coaliciones pueden tener, pero al final de cuentas la política de alianza no se resuelve en esos espacios, a través de entrevistas o a través de los medios de comunicación. Se discute entre los partidos, en reuniones, en conversaciones que son más profundas”.

Las palabras de Quintana no son las primeras que apuntan a revisitar la alianza con el PC. La semana pasada, el senador de su mismo partido, Ricardo Lagos Weber manifestó: “Puede ser bien decidor respecto a dónde estamos parados, pero no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”.

Carmona, en todo caso, ayer en la misma entrevista radial refrendó la postura de su partido e insistió en que están a la espera de que el régimen de Maduro muestre la documentación que acredite el triunfo.

“La declaración, que es la una sola, sacada del Partido Comunista sigue vigente. Tenemos la expectativa de que se dé a conocer toda la documentación, incluyendo por cierto las actas, que permitan transparentar y logren la validación por todas las partes del resultado electoral en Venezuela. Nosotros no vamos a promover que haya un sistema de conteo de esto, de lo otro, que esconda un revés. Si hay un revés hay que asumirlo”, sostuvo.

En el sector transmiten que es casi imposible que con los días que ha pasado Maduro muestre ese tipo de documentación, lo que, creen, hará inviable que el PC mantenga su postura.