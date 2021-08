Peñailillo: “No sé el despelote que hay dentro del PPD y no me puedo hacer cargo de eso”

El exministro del Interior Rodrigo Peñailillo se refirió este martes a la decisión de la Fiscalía Regional de Valparaíso de no perseverar en la investigación contra él y otras 33 personas en el caso SQM, afirmando que “no es nada nuevo” y que se conocía desde los primeros días de abril.

“No me cabe ninguna duda que hay intereses políticos e intereses de destruir mi imagen”, afirmó el exministro en entrevista con Radio ADN.

El otrora titular de Interior recalcó que “jamás le pedí plata a Soquimich ni por fines personales, ni por fines políticos”.

“Insinuar de que yo haya tenido un vínculo con Soquimich es absolutamente falso y obviamente calumnioso”, aseguró, señalando que colaboró con la justicia en el caso en los seis años de investigación.

Candidatura senatorial

Por otro lado, abordó la posibilidad de una candidatura senatorial en la Región del Biobío por un cupo del PPD. Esto, luego que Natalia Piergentili, la nueva timonel de la tienda opositora, señalara que “no tendremos candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política ni con ningún tipo de conflicto ético”.

“Yo no sé el despelote que hay dentro del PPD y no me puedo hacer cargo de ese despelote. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: yo renuncié al PPD mucho antes de llegar a Chile”, señaló Peñailillo.

Asimismo, sostuvo que no se había inscrito “en ninguna instancia del PPD como candidato o precandidato al Parlamento”.

“Toda decisión que yo tome sobre el parlamento la voy a tomar en mi región y la voy a tomar con la gente de allá, con la gente que obviamente yo estimo quiero y he trabajado por tantos años. Es una decisión que voy a tomar allá desde el punto de vista y personal también”, dijo.

“De lo que pase con el PPD yo no me puedo hacer cargo, porque, insisto, yo renuncié al PPD hace mucho tiempo y además no me he inscrito en ninguna instancia formal de candidatura”, reiteró.

Peñailillo reconoció que “hubo personas del PPD claro que me ofrecieron la posibilidad de ir por el PPD, pero como independiente uno tiene la alternativa de ir en distintos cupos o en distintos partidos, pero en mi calidad de independiente, porque ese es una decisión que yo tomé en Estados Unidos hace mucho rato por una reflexión personal, después de una salida del gobierno, de mí gobierno, del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet que fue difícil, que no fue fácil, yo dije, sabe que más, justo para no quedar castigado por ningún grupo de interés, sabe qué más voy a renunciar al PPD y voy a llegar a Chile en mi calidad de independiente y esa es la actual calidad que yo tengo”.

Caso SQM y SII

Por otra parte Rodrigo Peñailillo se refirió a planteamientos de Andrea Palma, ex jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda, que en su declaración de 2015 ante la fiscal Carmen Gloria Segura detalló las reuniones que sostuvo con el entonces titular de Hacienda Alberto Arenas y el propio Peñailillo para informarlos de las acciones del SII en los casos Penta y SQM. Además el exjefe de gabinete de Michelle Bachelet abordó los dichos del exdirector del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt que tras salir del cargo afirmó que “hubo presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM”.

“Nunca golpeé la puerta de Soquimich como lo hicieron muchos políticos en Chile”, expuso el exministro.

“Quiero ser bien claro contra otras acusaciones absolutamente falas e inundadas, que Rodrigo Peñailillo presionó para que las investigaciones no se hicieran, que Rodrigo Peñailillo evitó que las investigaciones se hicieran. Yo quiero ser muy claro en lo siguiente, si usted ve las declaraciones mías de la época, fui el primero en defender la independencia de las instituciones”, aseguró.

Consultado por los dichos de Jorratt, acotó que “no digo que mintió, lo que él dice es que al final había presiones de Interior, pero él, al mismo tiempo dice que no me conoce, que nunca ha estado conmigo, que nunca hemos hablado por teléfono, que nunca nos hemos visto”.

Sobre Andrea Palma planteó que “lo que ella dice es que había una preocupación regular sobre qué estaba pasando sobre ciertos temas”.

“De ahí a insinuar o decir o afirmar de que yo haya ejercido alguna presión sobre las instituciones del Estado para evitar cualquier investigación, no solo puedo decir que es falso, sino que son absolutamente malintencionadas y, por qué no decirlo, calumniosas”, enfatizó.

Respecto a cuestionamientos por su rol en la precampaña presidencial de Michelle Bachelet, antes de que se oficializara su repostulación en 2013, por un presunto financiamiento irregular, Peñailillo expresó que “no voy a perder el tiempo en responder ese tipo de acusaciones falsas y malintencionadas”, afirmando que su labor allí fue indagada por el Ministerio Público y el Servicio Electoral y “no tuvo nunca ningún problema”.