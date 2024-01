Pensiones de gracia: diputados RN piden que Contraloría se pronuncie por “respuesta verbal” del gobierno a advertencia del INDH en 2022

Este miércoles, los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Marcia Rapahel, en nombre de la bancada, le enviaron un oficio a la Contraloría General de la República y al Consejo para la Transparencia (CPLT) por la respuesta “verbal” u “oral” de La Moneda al documento del INDH en que le advierten -en 2022- al Presidente Gabriel Boric que no podían seguir acreditando pensiones de gracia. En ese sentido, los parlamentarios RN señalan que “la falta de escrituración atenta contra la transparencia”.

Luego de que el ente contralor emitiera un informe en el que revela una serie de falencias en la entrega de pensiones de gracia, uno de los puntos de críticas se centró en la acreditación que hizo el INDH de los daños que acusaron sufrir los postulantes al beneficio. Sin embargo, para su respaldo, existe un oficio con data de septiembre de 2022, en que el Instituto alertó a Boric que no podían seguir acreditando este tipo de beneficios.

Así las cosas, fuentes del INDH le señalaron a La Tercera que el oficio no tuvo respuesta de La Moneda. Sin embargo, dos días más tarde, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que Presidencia y el INDH abordaron presencialmente dicho oficio.

Esta situación para los parlamentarios “atenta contra la transparencia”, es por eso que solicitan al ente contralor “dictar instrucciones sobre el particular e iniciar un procedimiento disciplinario, si así lo estimare, recabando el testimonio del Presidente de la República, la Ministra del Interior y Seguridad Pública u otros funcionarios que estime conveniente”.

De igual manera, le solicitaron al CPLT “fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a transparencia en la función pública y formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información”.

Por su parte, el jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “el Consejo para la Transparencia y la Contraloría deben hacer algo por termina con un accionar que atenta contra la transparencia y por tanto tiene eco en la probidad y en el control al que debe estar sometido el gobierno en todo régimen democrático. En este caso, esta práctica poco democrática representa una barrera contra el control político y una investigación criminal, y en eso le cabe una responsabilidad al propio Presidente”.

En la misma línea, la subjefa de la bancada, Marcia Rapahel, señaló que “este es el gobierno de la opacidad, que no solo no cumple sus deberes de información para con la Cámara de Diputados, sino que ademas ahora quiere imponer la tesis de la verbalidad para escapar de los deberes de transparencia y evitar el escrutinio publico y la fiscalización parlamentaria. Esto no es una cuestión baladí, es algo grave que debe ser revisado y sancionado”.