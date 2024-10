Catalina Pérez (FA) y vinculación de Karamanos con líos de platas: “Debe investigarse hasta las últimas consecuencias”

Desde la Región de Antofagasta, la diputada Catalina Pérez (FA) abordó la vinculación de la exprimera dama, Irina Karamanos, al denominado caso líos de platas políticas, relacionado al traspaso de dineros desde reparticiones públicas a fundaciones, mayoritariamente ligadas a Revolución Democrática (RD).

Esto, luego de un reportaje de BioBio, el que reveló un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) con presuntos traspasos que la expareja del Mandatario habría realizado a la Fundación ProCultura durante la campaña presidencial de Boric en 2021.

Cabe recordar que Pérez también fue salpicada por los líos de platas, debido a que se vinculan a su expareja, Daniel Andrade, y su otrora asesor en el Congreso, Carlos Contreras.

Bajo este marco, tras ser consultada por la prensa, la parlamentaria sostuvo que “como cualquier antecedente en esta materia, todo debe investigarse y estar en manos de la justicia (...) independientemente del sector del que venga, cualquier materia cuestionable por la ciudadanía o por el Poder Judicial debe investigarse hasta las últimas consecuencias”.

Irina Karamanos. /Foto: Aton Chile.

Al ser consultada sobre si la situación podría considerarse como un empate por parte de la oposición, Pérez respondió: “A mí me parece que aquí hay hechos graves que están siendo investigados y que se han tomado la opinión pública. Y con esto me refiero al caso de Cubillos, me refiero al caso de Hermosilla, me refiero hoy día a las acusaciones constitucionales que estamos tramitando y que de hecho van a ocupar casi todo el mes de octubre en el Congreso Nacional”.

“Ahora sí en prejuicio de aquello, cualquier hecho que sea pertinente ser investigado judicialmente, debe serlo. Y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas independientemente de su posición política o de, digamos, venga de donde venga”, agregó.