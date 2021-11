Los DC Rincón y Pizarro votaron a favor: acción en bloque de la oposición no logró aprobar la acusación constitucional contra Piñera

El senador Jorge Pizarro (DC) votó esta noche a favor de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, ingresada en octubre pasado por diputados de la oposición tras las revelaciones de los denominados Pandora Papers sobre el proyecto minero Dominga y en medio de la investigación que realiza el Ministerio Público al respecto.

Aunque los cálculos de ambos sectores anticiparon que no se obtendrían los 29 votos para la aprobación del libelo en la Cámara Alta -como finalmente ocurrió-, existía expectación por la postura de Pizarro, uno de los votos de la oposición que se mantuvo en duda hasta el final.

“¿Fue una novedad que haya aparecido el Presidente en los Pandora Papers? No creo que haya sido ni sorpresa ni novedad. Lo extraño hubiera sido que no hubiera aparecido”, indicó Pizarro.

“Es la gota que rebalsó el vaso en el caso del Presidente. Porque el Presidente en su larga trayectoria política y de hombre de negocios no hace distingo entre lo público y lo privado”, agregó.

En estos tiempos complejos y difíciles que vive nuestro país, de elecciones, en que nuestra democracia por distintos factores está siendo claramente amenazada (...) el Senado, cumpliendo su rol político, frente a una situación como esta (...) hay algo que no puede dejar de hacer, al menos desde la oposición, que es entregar señales claras de que estas conductas, estos actos que aparecen reñidos con la ética, no pueden pasar desapercibidos”.

El vicepresidente del Senado destacó que aunque el libelo no fue aprobado en la Cámara Alta “hay una mayoría del Senado que se ha expresado por una sanción, aunque sea desde el punto de vista moral, al Presidente de la República”.

“Creo que por el bien del país y por el futuro de la democracia debemos ser muy categóricos. Le tengo un respeto tremendo a la institución del Presidente de la República, porque nos formaron así, entonces duele cuando tenemos que estar en este Senado, sometidos a una decisión que implique mayoritariamente hacer una condena, aunque tenga un efecto moral, a la primera autoridad del país”, indicó.

Es nuestra obligación entregar señales a la ciudadanía que aquí la cosas no llegan y pasan, de que están conductas no dan lo mismo (...) creo que a la larga esto le va a hacer bien al propio Presidente y a su familia”, concluyó Pizarro.

Rincón: “Piñera ha demostrado tener comportamientos que no ayudan a proteger la democracia y a la institucionalidad”

A continuación, y cerrando las argumentaciones, fue el turno de la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), quien indicó que la acusación constitucional contra el Mandatario “claramente contribuye a debilitar una democracia que de por sí es feble y que hoy está en un proceso de transformación y de cuestionamientos”.

“Es importante señalar hoy en esta sala que, claramente, el Presidente de la República, Sebastián Piñera nos ha demostrado, tanto en el ejercicio de su cargo como en otros planos de su vida, tener comportamientos que no ayudan a proteger la democracia y a la institucionalidad del país”, agregó.

“Después de un largo proceso yo he decidido en esta acusación seguir la línea argumental de mi colega Francisco Huenchumilla (...) voy a aprobar el primer capítulo y en el segundo voy a acompañar a Francisco Huenchumilla, porque creo que estamos hablando de una facultad expresamente consagrada en la Constitución, que al menos, hasta ahora, le corresponde al Presidente de la República, por lo tanto, no puede reprocharse, pese a no compartir con él, que no haya suscrito el Tratado de Escazú, él no cree en eso, él demuestra una vez más que no cree en la participación, en la transparencia, en que la ciudadanía sea parte de los procesos, pero está en su facultad. Por eso voto a favor el primer capítulo y, en contra, el segundo”, concluyó Ximena Rincón.

La acusación en el Congreso

La acusación constitucional contra Piñera fue aprobada el pasado martes 9 de noviembre por la Cámara Baja, con los 78 votos de la oposición.

Durante la mañana de este martes, presentaron la acusación ante el Senado los diputados Leonardo Soto (PS), Gael Yeomans (CS) y Gabriel Silber (DC), mientras que el abogado del Mandatario, Jorge Gálvez, se encargó de expresar la postura de Piñera.

Mientras que en la tarde, a partir de las 15 horas, empezó la intervención de los senadores, cada uno de los cuales tuvo 15 minutos para fundamentar su voto. Finalmente, se votó pasadas las 22 horas.