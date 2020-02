Piñera llama a la unidad recordando la reacción del país tras terremoto del 27/F

A las 10.30 de ayer, el avión presidencial en que iban a bordo el Presidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel y el ministro de Defensa, Alberto Espina, aterrizó en el aeropuerto de Concepción. Minutos más tarde, el Mandatario inició una jornada conmemorativa, a una década del terremoto y tsunami que el 27 de febrero de 2010 terminó con la vida de más de 500 personas. Fue en ese contexto que Piñera hizo un llamado a la unidad de los chilenos dada la crisis social que atraviesa el país, reiterando la necesidad de “condenar sin ninguna duda ni ambigüedad” la violencia.

En una de las zonas que se vieron más afectadas por la catástrofe, en la Región del Biobío, el Jefe de Estado encabezó una inédita ceremonia a bordo del buque Piloto Pardo, en Talcahuano, el cual zarpó mar adentro.

A la actividad se sumaron el intendente de la región, Sergio Giacaman; el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg; el ministro subrogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia; la exalcaldesa de Concepción y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe; el director de la Onemi, Ricardo Toro, y otras autoridades, además de contar con la presencia de algunos de los afectados por la catástrofe, a quien saludó especialmente.

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, visitó el Memorial de la Isla Orrego, en Constitución.

La ceremonia abrió con un emotivo video que mostró las historias de algunos damnificados por el tsunami en Constitución, una de las ciudades que quedaron más devastadas por la catástrofe.

Sin embargo, Piñera no integró en su agenda una visita a este balneario. Esto fue agradecido por el alcalde de esta comuna, Carlos Valenzuela. “Agradezco que no haya venido y haya cambiado su itinerario, porque era evidente que se iban a venir las manifestaciones (...) Hubiese provocado un ánimo y un panorama no adecuado", dijo el edil en Radio Cooperativa.

Discurso en alta mar

En altamar, el Presidente Piñera dio un discurso que se prolongó por casi 20 minutos, en el que honró a las víctimas de la tragedia con un sentido minuto de silencio. “El terremoto y maremoto del 27/F golpearon duramente el cuerpo de nuestra nación. Pero forta- lecieron el alma de nuestro pueblo. Y, por eso, demostramos tanto coraje, fuerza, sentido de misión compartida, generosidad, perseverancia, voluntad, de la cual todos nos sentimos muy orgullosos”, comenzó diciendo. Y agregó: “Vimos ese día emerger al pueblo chileno, con esa fuerza y con esa potencia, un pueblo, el pueblo chileno, que no se dejó quebrar el alma”.

El Presidente no dejó de lado en su discurso la contingencia nacional y realizó una comparación entre lo ocurrido hace 10 años y lo que vive hoy el país.

“Lo que hemos vivido en estos últimos cuatro meses -sostuvo el Mandatario- también ha golpeado duramente el cuerpo de nuestro país. Pero no podemos permitir que debilite el alma de nuestro cuerpo, el alma de nuestra sociedad. Y por eso, como Presidente de todos los chilenos, nunca me voy a cansar ni voy dejar de convocar a todos nuestros compatriotas de sacar lo mejor de cada uno de nosotros en los momentos difíciles que estamos viviendo”.

Piñera continuó sus palabras asegurando que “necesitamos hoy más que nunca unidad, necesitamos hoy más que nunca condenar sin ninguna duda y ambigüedad la violencia y los violentistas, para poder recuperar el orden público, la seguridad ciudadana y el estado de derecho. Porque la violencia solo destruye, causa dolor y solo daña el alma de nuestro país”.

Finalmente, hizo un llamado a aprobar los proyectos de ley que reforman la Onemi y que le brindan al país una nueva institucionalidad para enfrentar situaciones de emergencia. “Creo que un buen homenaje a las víctimas es aprobar estos proyectos y darle a Chile la institucionalidad que se merece”, concluyó.