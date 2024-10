Por informe de PDI por Karamanos y Procultura: Montes descarta “intento mediático” de empate

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó los nuevos antecedentes que salieron a la luz en la arista de Procultura y que vincula a la ex primera dama, Irina Karamanos, con el lío de platas. El secretario de Estado descartó que haya un “intento mediático” de empatar con otros casos en investigación.

Esto en relación con los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien en Radio Quiero de Antofagasta señaló confiar en que su expareja colaborará con la investigación y apuntó contra la oposición afirmando que “cuando alguien se siente pillado, trata de empatar”.

Es por ello, que, en su conversación con Radio Duna, el ministro Montes fue consultado por su opinión y si creía que se intenta “empatar” con la situación, algo que el secretario de Estado descartó.

“En este caso específico, como se está planteando, no creo que pueda haber intento mediático de esa naturaleza”, explicó. Añadiendo que: “Creo que es propio de la investigación que van apareciendo al Ministerio Público, van apareciendo situaciones. Bueno, eso salen en la prensa, pero es parte del trabajo que está haciendo”.

“Porque es una investigación que está en curso. Distintas personas que van a declarar, después salen de distintas maneras la información sale, se filtra”, indicó Montes.

Respecto a antecedentes sobre la vinculación de Karamanos con Procultura, el ministro negó tener información el respecto. ”No, no conozco, no conozco ni menos el caso de haber depositado, como se plantea. Esto ha sido desmentido por Irina Karamanos, pero no tengo los antecedentes”, señaló.

Por otro lado, al ser consultado por la relación entre el Ministerio de Vivienda con la fundación expresó que “eso no lo puedo informar”, ya que es algo que está siendo investigado por el Ministerio Público.