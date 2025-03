Presidenciales: Galilea acusa que algunos candidatos “se levantan pensando en cómo le pegan a Evelyn Matthei”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió al escenario presidencial tras el anuncio de la candidatura de Carolina Tohá (PPD).

En conversación con Tele13 Radio, el líder opositor marcó que el cambio no fue “relevante”, más que “el hecho de saber que finalmente entró a esta cancha”.

“Ya no podía tener su cerebro en algo tan delicado y que requiere todo el tiempo, como es el Ministerio del Interior”, añadió.

Luego, con respecto a Bachelet sostuvo que “si bien todavía no hace ninguna declaración, lo que dijo su hijo, las declaraciones de ayer de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, hacen presumir de que la expresidenta Bachelet finalmente no va a asumir este desafío”.

“Pegarle” a Evelyn Matthei

Continuando con la diputa presidencial, Galilea acusó que hay personas que despiertan pensando en “cómo pegarle a Evelyn Matthei”, la candidata de la UDI y RN.

“Creo que aquí muchas veces hay personas o partidos que se desorientan. Una determinada persona, en este caso Evelyn Matthei, toma el desafío de ser candidata a la Presidencia de la República, no lo hace en contra de otros candidatos. No lo hace mirando si es Carolina Tohá, si es Kaiser, si es Kast, si es Jeannette Jara. No, lo que corresponde y lo que hace Evelyn Matthei es mirar al país. Lo que ella hace no es tratar de destruir en una campaña política a sus rivales, sino que lo que hace un liderazgo como el de Evelyn Matthei es conquistar a los chilenos, a la mayor parte posible, la sociedad chilena. Y por eso es que el tono de las declaraciones de ella es tan distinto a los demás”, dijo.

EVELYN MATTHEI - Mario Tellez / La Tercera

En esa línea, agregó que “hay algunas personas que se levantan pensando así en cómo le pegan a Evelyn Matthei. Esta semana para mí fue muy llamativo. Abro el diario el lunes en la mañana y digo, se levantó Jeannette Jara y lo primero que hace es algo en contra de Evelyn Matthei. José Antonio Kast, lo primero que hace el lunes en la mañana es levantarse y hacer algo contra Evelyn Matthei. Johannes Kaiser, lo primero que hace en la mañana, se levanta y hace algo contra Evelyn Matthei”.

“Evelyn Matthei por el contrario, lo que hace es hablarle a los chilenos, mostrarle un proyecto a los chilenos. Habla de generosidad, habla de que tenemos que hacer un esfuerzo. (...) Fíjate que esto puede parecer un detalle, pero para mí es completamente trascendental. Hay personas que en vez de fijarse en Chile y en el proyecto de futuro de Chile, se fijan simplemente en lo que hace o no hace quien eventualmente compite por la Presidencia de la República”, agregó.