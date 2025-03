Carolina Tohá de cara a las presidenciales: “Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo”

Ayer martes Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior para aventurarse a la carrera presidencial. La ahora exministra publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida, parte del cual expresó ayer en un punto de prensa, en calidad de ciudadana y ya alejada de La Moneda.

En el mensaje asegura que en estos dos años que formó parte del gobierno de Gabriel Boric se comprometió “en cuerpo y alma” en su tarea como ministra. “No fue fácil dejar atrás esa etapa, pero en virtud de ese mismo compromiso con Chile hoy me corresponde asumir un desafío aún mayor”, indicó.

“Me voy porque es lo que me toca. Es lo que me corresponde a mí y a mi generación. Y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo para Chile. He estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país, nunca me he restado, y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la Presidencia de la República”, manifestó.

En el texto, la exministra afirma que le “ha tocado participar en triunfos resonantes, también en derrotas, grandes esperanzas y avances, pero tampoco faltaron tropiezos, en momentos de abundancia y de escasez. Todos esos momentos se resumen en un solo concepto: experiencia. Quiero poner esa experiencia al servicio de Chile”.

Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

La exministra expresó que “creer en Chile no es prometer lo que se quiere escuchar, sino reconocer las dificultades y los desafios y encararlos con decisión, perseverancia, pragmatismo y creatividad. Creer en Chile es encarar las preguntas difíciles y responderlas con honestidad. Y así se construye autoridad. No haciendo falsas promesas, no despreciando el esfuerzo de los otros”.

En esa línea, señaló: “Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo. Creo en un progresismo con ciertos valores: Democrático, moderno y renovado, que se conecte con el sentido común de la gente de a pie, especialmente los que se esfuerzan día a día para salir adelante”.

“Un progresismo que busque mejorar la vida de las personas, no darse caprichos ideológicos. Creo en un progresismo que no le teme al futuro, sino que se prepara para el futuro, aprovecha las oportunidades que trae y busca que sus beneficios se extiendan a todos y no sólo a unos pocos”, sostuvo.

Carolina Tohá renuncia al Ministerio del Interior.

Tohá indica que “ese progresismo tiene la vocación de construir mayoría y unidad. Ese progresismo es capaz de escuchar, por encima de dictar o pontificar. Voy a trabajar duro para estar a la altura de esa vocación y transformar esta propuesta presidencial en un factor de convergencia, porque la disputa de la presidencia requiere de una fuerza amplia, diversa, que vaya mucho más allá del actual oficialismo”.

Junto con ello, planteó que “se vive una ola en el mundo donde las ideas ultraderechistas ponen en duda muchos avances civilizatorios”. No obstante, desatacó que “Chile tiene condiciones únicas para hacer de nuestro país una tierra de esperanza. No tenemos por qué caer en esa trampa”.

Finalmente, expresó que “esta decisión ha sido muy reflexionada, nos tomó tiempo madurarla como saben, pero no se basa en cálculos de conveniencia, sino en la convicción de que tenemos una alternativa distinta que proponer, una alternativa que hoy no está en la cancha, pero que vamos a poner en la cancha y jugar el partido para ganar, con fuerza, sin complejos”.