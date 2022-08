Presidenta del PS, Paulina Vodanovic asegura que la centroizquierda por el Rechazo es “una derecha dura que está calladita más bonita, escondida detrás de esta gente”

Durante el periodo de campaña para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, el movimiento “Centroizquierda por el Rechazo”, integrado por “Amarillos x Chile”; “Una que nos Una”; “Ni esta ni la Anterior, Rechazo por una Mejor”; y “Movimiento Proyecta”, lanzó entonces una plataforma por el Rechazo, compuesta principalmente por la senadora Ximena Rincón (DC), Cristián Warnken (Amarillos x Chile), Felipe Harboe (Movimiento Proyecta), Javiera Parada (ex jefa de campaña de Ignacio Briones), entre otros.

De esta forma, y en conversación con Mesa Central, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, emplazó a este sector indicando que “se escudan detrás de personas que hace mucho rato abandonaron la izquierda, hace mucho rato”.

En esta línea, Vodanovic planteó la pregunta sobre “¿Quiénes son centroizquierda por el rechazo?”, a lo que respondió que “Harboe que durante toda la Convención Constitucional no hizo más que estar del lado de la derecha y ahora es de centroizquierda (...) Soledad Alvear no es, ahora que ya no se dice de la DC, es hace muchos años. Mariana Aylwin se fue hace muchos años de la DC porque no creían en un proyecto de centroizquierda”.

Asimismo, el excandidato presidencial Sebastián Sichel de Chile Vamos, quien estuvo en el programa de Mesa Central minutos antes que la presidenta del Partido Socialista, también fue emplazado por Vodanovic.

“Sichel era DC hace 10 o 15 años y que después fue candidato de la derecha y ahora se dice de centroizquierda”, indicó.

De esta forma, al ser consultada sobre si existe “la verdadera centroizquierda por el Rechazo”, Vodanovic aseguró que “yo creo que no, yo creo que tenemos una derecha dura que está calladita más bonita, escondida detrás de esta gente”.

“No escucho cuál es la propuesta. ¿Qué viene el 5 de septiembre por parte de la derecha?”

Para el escenario post plebiscito -lunes 5 de septiembre- el Presidente Gabriel Boric señaló que “me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución, gane el Apruebo o el Rechazo”.

En esta línea, el ministro de Segpres, Giorgio Jackson, se reunió el pasado miércoles con los senadores DC, Ximena Rincón y Matías Walker para recibir sus propuestas de modificaciones para la opción del Rechazo.

Por su parte, desde el oficialismo, después de tensas negociaciones entre dirigentes de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, se arribó a un acuerdo para concretar perfecciones a la propuesta constitucional redactada por la Convención en caso de ganar el Apruebo.

Tras los hechos, la presidenta del Partido Socialista indicó que “no escucho cuál es la propuesta, qué viene el 5 de septiembre por parte de la derecha, qué dice Macaya, qué dice Rojo Edward, qué dice Chahuán, la ciudadanía necesita certezas”.

Asimismo aseguró que “nosotros como PS tenemos muy claro lo que ocurre el 5 de septiembre, se implementa la nueva constitución, se ponen todos los parlamentarios detrás de esta nueva constitución; y si no ganara el Apruebo, también nos ponemos en orden para solucionar los problemas urgentes de la ciudadanía apoyando al gobierno en las materias más importantes y también nos ponemos a trabajar ese día por una nueva Constitución, para que se inicie un nuevo proceso constituyente”.

Además, agregó que “la ruta del Apruebo es muy clara, cuál es la ruta de la derecha, ¿Rojo Edwards va a querer un nuevo proceso constitucional?”.