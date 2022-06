Presidenta del PS, Paulina Vodanovic: “Retomar la alianza hoy con la DC me parece inviable en lo inmediato”

La recién asumida presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseguró que dentro de su gestión en el socialismo no está la de tener una sola coalición que sustente al gobierno del Presidente Gabriel Boric y además, descartó volver a tener una alianza con la Democracia Cristiana (DC), como fue en la década de los 90 en la conformación de la Concertación.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, la nueva timonel del socialismo, afirmó que la relación entre ambas coaliciones de gobierno ya están subsanadas, dado que en la instalación del Ejecutivo hubo desencuentros. “El PS hoy es el partido más grande en bancadas parlamentarias del oficialismo. Yo no haría estas distinciones del primer anillo, todas esas que se fueron instalando, hoy ya están superadas. Hay dos coaliciones, es un gobierno que está sustentado en dos coaliciones y nosotros formamos parte del Socialismo Democrático y desde ahí estamos apoyando”, señaló Vodanovic, quien consideró que el PS es un partido oficialista del gobierno y además, descartó que manifestar o no un apoyo al Ejecutivo influyera en la elección del partido en desmedro con sus contendores en la carrera por liderar al socialismo.

“No fue quién era más allá o más acá”, dijo Vodanovic respecto a porqué resultó ganadora.

Sin embargo, a pesar de la buena “convivencia” entre ambas coaliciones, sí afirmó que hay diferencias políticas entre ellas. “Hay diferencias políticas y lo hemos visto en distintas situaciones: estados de excepción y retiros de las AFP. En distintas situaciones hemos tenido distintas opiniones. Eso no quiere decir que no haya posibilidades de avanzar hacia una sola coalición como lo ha planteado el Presidente (...) es un proceso, no es algo inmediato”, repasó.

En esa línea ejemplificó que con Apruebo Dignidad hay diferencias en cuanto a seguridad. “Hay mayor distancia en Apruebo Dignidad por la aplicación de las normativas que la Constitución y la ley faculta al presidente. En lo personal y como mujer de derecho, nosotros tenemos que respaldar al presidente, al gobierno, en que dé aplicación a toda la normativa que tiene”, afirmó la abogada, aunque precisó que no se trata de ampliar el estado de excepción vigente en la Macrozona Sur.

En cuanto a lo que será su gestión, dijo que no se plantea formar una sola coalición como principal tarea de su mandato en el Partido Socialista.

En esa línea, recordó la alianza que por mucho tiempo mantuvo el partido con la Democracia Cristiana, en tiempos de la Concertación. Sobre si retomar esa alianza, aseguró que “esa esa la discusión que hay que dar. Yo creo que la coalición con la DC fue muy exitosa. Los años de la Concertación fueron buenos en muchas cosas y sí, también tuvieron problemas y tal vez no se pudieron hacer todos los cambios que debieron hacerse, pero también fue porque no había los quórum (...) pero creo que retomar esa alianza hoy, me parece inviable en lo inmediato”, aseverando que el partido debía “mirar” a los partidos más a la izquierda de la coalición.

“También la DC tiene sus propias complejidades y decisiones, entonces hoy no lo veo posible. Sí, en lo inmediato, en la campaña por el Apruebo se ha tomado la decisión en las reuniones de ir desde la DC al PC en la campaña, entonces son decisiones que no se pueden adoptar hoy”, precisó respecto al trabajo de cara al plebiscito de septiembre próximo.

“Nosotros hoy tenemos una alianza política con el PPD, con los radicales y con el partido Liberal, porque ahí está el foco porque ahí está lo que se ha denominado el Socialismo Democrático. Esa es la alianza que tenemos que afiatar”, remarcó.

Proyecto 4/7 del Senado

Sobre el proyecto presentado por Ximena Rincón y Matías Walker de modificar los quórum para modificar la actual Constitución, Vodanovic afirmó que la iniciativa llega tarde y complicaría a la derecha.

“Es un proyecto que llega bastante tarde y no como una crítica a la senadora Ximena Rincón directamente, sino que a la derecha que por tantos años no estuvo de acuerdo en modificar ese tema. Efectivamente la Constitución del 80 en muchos acápites, es prácticamente inmodificable, por lo tanto creo que es un proyecto que saca al pizarrón a la derecha. Va a ponerlos en la situación de tener que cumplir lo que han dicho”, aseguró.

“No apoyo esto como un proyecto o como un plan que sea considerado una segunda o tercera vía”, acotó, afirmando creer que todos los senadores PS están por un apruebo sin matices, a pesar de que José Miguel Insulza ha dicho que está esperando el texto definitivo para definir su votación en particular.

“Yo dije apruebo sin vacilaciones”, enfatizó Vodanovic, en matiz con las declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien afirmó que ella está por aprobar para mejorar.

Respecto a algunas determinaciones que ya adoptó la Convención Constitucional como la eliminación del Senado, indicó que no estaba de acuerdo con la eliminación de la Cámara Alta.

“Si gana el Apruebo -como espero- se va a requerir un acuerdo político, porque esta es una parte del tema. Tienen que venir grandes reformas legales. El Congreso que tenemos actualmente, también está con un empate digamos, entonces por supuesto que se van a requerir grandes acuerdos políticos para ir implementando las modificaciones que se van a ir implementando de la Constitución”, sentenció respecto al resultado del plebiscito del 4 de septiembre.