Presidenta PS asegura que le pedirán a Bachelet que cumpla un rol para el plebiscito

El pasado sábado, Paulina Vodanovic, exsubsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, asumió como presidenta del Partido Socialista.

Hace unos años, la abogada también lideró -en el cargo de presidenta- la Fundación Horizonte Ciudadano, creada en 2018 por Bachelet.

Y es precisamente el rol de la exmandataria, hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el que abordó Vodanovic este martes luego de que Bachelet anunciara el lunes que retornará a Chile, ya que no buscará un segundo mandato en el organismo internacional.

“Mi familia me necesita ahí y mi país me necesita ahí. No me han pedido algo específico, pero quiero estar ahí, porque creo que Chile está viviendo un momento muy importante en su historia, entonces quiero estar cerca”, fue parte del mensaje que entregó la otrora jefa de Estado al comunicar su decisión.

El retorno de Bachelet instaló inmediatamente un debate en torno al papel que pueda cumplir la exmandataria en la campaña previa al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, cuando se vote Apruebo o Rechazo el texto constitucional que redacta la Convención Constitucional.

Y si bien desde el entorno de Bachelet algunos han precisado que “la Presidenta no va a participar de ninguna campaña del Apruebo, porque llega después del plebiscito de salida; no hay ninguna manera de que participe”, como dijo la exministra y diputada PPD Helia Molina, este martes Vodanovic señaló que desde el PS pedirán a Bachelet que asuma un rol.

“Respeto del regreso de la expresidenta Bachelet, ella es militante socialista, para nosotros es un orgullo, tanto su dilatada trayectoria en Chile como la que ha realizado en el extranjero y, por lo tanto, también nos sentimos muy contentos de que vuelva y esperamos que pueda asumir algún rol, al menos en la fase final de la campaña, y como presidenta del partido se lo voy a plantear”, señaló en Radio Universo.

En la entrevista con la misma emisora agregó que “más que pedirle hechos concretos, creo que tenemos que respetar su decisión de volver por motivos personales, que así lo ha hecho ver, que vuelve por estar con su familia, porque el país la necesita, porque está muy consciente de los desafíos que vienen para el país, no solo votar y aprobar una nueva Constitución, sino que todo lo que va a venir después, los cambios legales, implementarla”.

“Más allá de su presencia física, su compromiso y su rol están. Y si obviamente puede estar en Chile antes y puede asumir un rol más determinante, va a ser su decisión, y vamos a tratar no de convencerla, porque no corresponde, sino de pedirle que si ella esa en condiciones yo estoy cierta de que por la responsabilidad que la ha caracterizado toda la vida y el compromiso por Chile va a asumir (...) le vamos a pedir”, añadió la presidenta socialista, quien precisó que no ha tenido “la oportunidad de hablar con ella recientemente y desconozco la fecha en que vuelve”.

Junto con el regreso de Bachelet, Vodanovic se refirió también a otra de las principales figuras políticas del partido, el también expresidente Ricardo Lagos.

El fin de semana, La Tercera Domingo consignó que el exmandatario ha tenido una maratónica ronda de conversaciones con líderes políticos, convencionales, intelectuales y empresarios, partidarios del Apruebo y del Rechazo, para disipar las dudas que aún le genera el borrador de la nueva Constitución.

En diálogo con radio Pauta, la timonel del PS sostuvo sobre Lagos que “él está estudiando la Constitución y las propuestas para dar a conocer su posibilidad. Pero él, siendo una persona progresista, y tan responsable como lo ha sido siempre, creo que va a dar a conocer su posición muy fundadamente”. En esa línea afirmó que “esperaría” que Lagos opte por el Apruebo, pero que ella “no podría dar recomendaciones a un expresidente”.