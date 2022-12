Presidente Boric anuncia apertura de embajada de Chile en Palestina durante su gobierno

El Presidente Gabriel Boric informó esta noche que durante su gobierno se elevará el carácter de la representación oficial de Chile en Palestina, específicamente con la apertura de una embajada.

El anuncio lo realizó en el marco de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad realizada en el Club Palestino, ubicado en la comuna de Las Condes, donde expresó por largos pasajes su solidaridad con el pueblo palestino.

En la ocasión, el Mandatario -quien asistió acompañado de su pareja, Irina Karamanos- sostuvo que la celebración de la Navidad “es un momento para reflexionar también sobre los sufrimientos, y ante los sufrimientos no podemos ser ajenos y no podemos ser protocolares”.

“Hoy, estando acá, en el Club Palestino, no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, que está resistiendo, una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad y eso es absolutamente injusto”, indicó el Mandatario entre los aplausos de los presentes.

“Eso hay que decirlo con todas sus letras, no solamente con palabras alambicadas o gestos de buena crianza. Permítanme una pequeña digresión: mi cortina de ducha es un mapa del mundo, entonces cada vez que me ducho veo distintas partes del mapa y trato de aprenderme las capitales (…) Y siempre me violenta mucho mirar a Medio Oriente y no ver a Palestina”, añadió Boric.

En este sentido, insistió en que “no basta con palabras de buena crianza”, antes de anunciar que “una de las decisiones que tenemos como gobierno, creo que no lo habíamos hecho público, me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina: del encargado de negocios de hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno”, indicó el jefe de Estado, generando vítores entre los asistentes.

El Presidente Boric destacó la necesidad de “exigir en todos los espacios algo tan básico y tan simple, que es que se respete el derecho internacional. Desde esa profunda convicción, sepan que acá cuentan con un amigo, que respeto mucho su tradición y esto que en ningún caso se malentienda, pensemos estas acciones desde el amor. En mi caso, lo pienso desde el reconocimiento a la dignidad de los pueblos, que es lo que corresponde, y espero que podamos avanzar no solamente aquí, sino que desde Latinoamérica”.

Durante los festejos de esta noche, el Presidente Boric, junto al titular de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, iniciaron las celebraciones de Navidad, ocasión en la que el Mandatario encendió un árbol coronado con la estrella de Belén, enviada desde la ciudad ubicada en Palestina.