Presidente Boric apunta a “quienes se hacen llamar republicanos” ante “riesgo” de rechazarse presupuesto de Cultura

El Presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación de que la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio del Presupuesto 2025, sea rechazada esta tarde en el Senado, y deslizó críticas hacia Republicanos, por el “riesgo” que corre el visaje de esta glosa en la Cámara Alta.

Los dardos hacia Jefe de Estado las realizó esta tarde en La Moneda durante su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2023, que recayó en Alejandro Zambra, y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2024, obtenido por Rosabetty Muñoz.

“La cultura y el arte son demasiado importantes. Y esta frase que puede parecer obvia, no lo es. Noten ustedes que puede que la ministra (Carolina Arredondo) se tenga que ir porque el presupuesto de Cultura, que hemos decidido aumentar de manera significativa en Chile, está en riesgo”, manifestó el Mandatario.

Boric destacó que su administración está buscando que el 1% del erario nacional sea destinado a Cultura al final de su mandato, pero que “hay algunos, que se hacen llamar además republicanos, que nos dicen, ‘esta gente no sabe dónde vive, la prioridad de los chilenos no es la cultura’”.

“¿Cómo vamos a generar la cohesión en una patria dividida por clases, si es que no somos capaces de entender que tenemos una cultura distinta, pero que nos es común, que no hay que llevarla desde los grandes escenarios a las poblaciones, sino como bien hacía Rosabetty (Muñoz) desde Chiloé, permitir que se generen las condiciones para que en cada rincón de Chile surjan los poetas, las actrices, los cineastas, quienes hagan cerámica (...)”, agregó.

El Presidente recalcó que el Estado “tiene mucho que hacer” en este ámbito, “porque hoy día tenemos la suerte de tener talentos que descollan, pero no me cabe ninguna duda de que en todo rincón de Chile hay algún poeta algún actor alguna artesana algún cantante que no se ha podido dar a conocer porque no le hemos dado todavía las plataformas o los recursos necesarios”.