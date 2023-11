Presidente Boric afirma que habló con Biden sobre guerra en Medio Oriente: “Le manifesté nuestra preocupación por lo que ocurre hoy en Gaza”

Tras sostener una reunión en la Casa Blanca con su par estadounidense Joe Biden, el Presidente Gabriel Boric realizó un punto de prensa donde dio a conocer la batería de temas que ambos trataron en la cita, entre los que destacan la agenda económica bilateral, la guerra en Medio Oriente y las sanciones que Washington mantiene contra Venezuela y Cuba.

La cita comenzó pasadas las 16:45 (hora de Chile), en el Salón Oval de la Casa Blanca, y se extendió por cerca de media hora. Esta, tuvo pasajes destacados, como la mención del presidente norteamericano a la edad de Jefe de Estado chileno. “Eres demasiado joven”, le señaló. Boric, por su parte, destacó los valores que comparten ambos países, como “la preocupación por los derechos humanos, la democracia, y también los derechos de los trabajadores en el mundo”.

En el exterior del palacio de gobierno norteamericano, Boric -acompañado del canciller Alberto van Klaveren; el ministro de Economía, Nicolás Grau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, y el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés- indicó que en la reunión con el líder estadounidense “no hemos excluido ningún tema”.

Sobre el asunto acapara la agenda internacional, la guerra entre Israel y Hamas, el Presidente Boric sostuvo que le expresó a Biden la posición de Chile al respecto.

“Le manifesté al Presidente Biden nuestra preocupación por lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza. Día a día el número de víctimas civiles sigue en aumento y más de 8.000 muertos después de que comenzaran los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada, que se está violando el derecho humanitario internacional y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable”.

En este sentido, destacó que “como Presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamas y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta hoy se mantienen. Pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Y tanto esos atentados por parte de Hamas no tienen justificación y merecen la condena mundial, como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu también merece nuestra más clara condena”.

“El derecho a defenderse de un estado tiene límites, y esos límites son respetar la vida de civiles inocentes, principalmente niños y niñas, y el derecho internacional humanitario. Eso es lo que hemos planteado en este debate donde, por cierto, las grandes potencias tienen, sin lugar a dudas, un rol importante, nosotros desde nuestro país hemos planteado nuestra posición”, agregó Boric desde Washington.

El Presidente Boric dialogando con Joe Biden en el Salón Oval. REUTERS/Kevin Lamarque

Sanciones a Venezuela y Cuba

Asimismo, el Presidente Boric indicó que trató con Biden la necesidad de proteger la democracia en Latinoamérica, y en este sentido, afirmó que discutieron sobre las sanciones que Washington mantiene sobre Venezuela y Cuba.

“Abordamos materias de seguridad, como los esfuerzos que tenemos que hacer para proteger la democracia en América Latina, y en ese sentido le manifesté mi valoración por el levantamiento de sanciones que hubo hacia Venezuela, en particular lo que se refiere a las inversiones en energía, pero incluso en otros ámbitos, y le manifestamos también nuestra voluntad de seguir trabajando, en conjunto con otros países hermanos latinoamericanos para que en Venezuela, las próximas elecciones, del próximo año, en una fecha que están por fijarse (…) se respeten y permitan que en esas elecciones compitan todos los candidatos que así deseen hacerlo y que cuente con todas las garantías que establece la misma democracia”, destacó.

En tanto, Boric agregó que le reiteró a Biden que “ante la difícil situación por la que está pasando el pueblo de Cuba, es imperativo el levantamiento de sanciones y la eliminación de Cuba como país patrocinador del terrorismo, que tenemos la convicción de que no lo es. Ellos están en un proceso de debate al respecto, sabemos que en Estados Unidos este tema enciende muchas pasiones, pero acá hay que pensar en que no se está sancionando a un gobierno, se está sancionando a un pueblo”.

Invitación a la Antártica

El Presidente Gabriel Boric también señaló que aprovechó la ocasión para invitar al mandatario estadounidense a visitar la Antártica.

“Le realicé una invitación a visitar la Antártica, a través de Chile. Chile tiene una vocación antártica privilegiada, somos el país puerto de entrada a la Antártica por excelencia. En ese marco vamos tener un par de visitas durante los próximos meses y el Presidente Biden espero que se sume a alguna de ellas”, destacó el jefe de Estado.

Agenda económica

En su alocución ante la prensa, Boric indicó que junto a Biden valoraron los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, las que, según afirmó el jefe de Estado, “están en un gran momento, tanto en materia de relaciones diplomáticas como materia de relación comercial”.

En este sentido, destacó los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones, lo que “nos permite mirar el futuro con mejor expectativa, con optimismo”.

El Presidente Boric indicó que, además, discutieron sobre la protección de los océanos, la transición energética verde, con Chile como protagonista en materia de energías renovables y la producción de cobre y de litio.

“También conversamos sobre nuestra relación económica y las inversiones de EE.UU. en nuestro país y también las inversiones de Chile en Estados Unidos”, manifestó.

Agregó que “en el ámbito político y económico bilateral, avanzamos en la necesidad de seguir impulsando el desarrollo de las industrias verdes, conversamos sobre ciertas especificidades de los subsidios que ha implementado Estados Unidos para impulsar estas industrias y cómo Chile también se puede beneficiar de estas iniciativas, y de hecho hemos decidido iniciar un grupo de tarea, una fuerza de trabajo, que va a ser liderada por nuestro ministro de Economía, Nicolás Grau, para ver cuáles son las posibilidades que, en particular, la Inflation Reduction Act (Ley de Reducción de la Inflación, de 2022) abre para las empresas estadounidenses que tengan inversiones en nuestro país”.

Asimismo, sostuvo que “una de las cosas que le dijimos al Presidente Biden es que, como país, estamos interesados en ser un país que añada valor en sus cadenas de producción, y no seamos solamente una parte más, un engranaje, de cadenas de distribución de suministros, sino que de creadores de valor propio, y en eso tanto las industrias del litio como del cobre, como también otras industrias, como culturales, de energías renovables, etc., para nosotros es tremendamente importante”.

Finalmente, agregó que le comentó sobre la importancia de la aprobación del tratado que evita la doble tributación con Estados Unidos.

Visa Waiver

En otro tema, Boric indicó que le manifestó al Presidente Joe Biden la importancia para Chile de mantenerse en el programa Visa Waiver, cuya permanencia estuvo en entredicho a principios de este año luego de que un fiscal estadounidense acusara que Chile se habría negado en entregar el historial criminal de los chilenos que son detenidos tras cometer delitos en Estados Unidos.

“Le manifesté la valoración que tiene para Chile mantenerse dentro del marco del programa Visa Waiver, es algo que es importante para nosotros y en el cual se que tanto él como la embajadora (de EE.UU. en Chile, Bernadette Meehan) y nuestro embajador, Juan Gabriel Valdés, y nuestro canciller, Alberto van Klaveren, realizaron una tremenda labor, que fue un tema no muy sencillo, no exento de polémica, pero que sin embargo logramos sacar adelante pese a algunos agoreros en nuestra misma patria”, indicó Boric.

Protección de los océanos

Sobre este tema, el Presidente Boric indicó que le solicitó formalmente al Presidente Biden que Chile asuma como sede de la secretaría del Tratado para la Biodiversidad más allá de las áreas de Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés).

“Hemos ofrecido a Valparaíso como la ciudad sede de este organismo, de esta secretaría”, indicó el mandatario.

En marzo pasado, Chile ya había oficializado su propuesta para ser sede de la secretaría de este instrumento cuyo texto fue adoptado ese mismo mes en Naciones Unidas, con el objetivo de trabajar en la regulación y protección de la biodiversidad marina en áreas y espacios que están fuera de las jurisdicciones nacionales.