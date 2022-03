Presidente Boric por eventual triunfo del Rechazo en plebiscito de salida de nueva Constitución: “Creo que sería un gran problema para Chile”

La mañana de este lunes el Presidente Gabriel Boric sostuvo una conversación las diversas radioemisoras que forman parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En una entrevista que se extendió por casi 30 minutos, el actual Mandatario fue consultado -entre otras cosas- por las declaraciones del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, sobre que la nueva Constitución sería una especie de “condición” para cumplir con el programa de gobierno, y en ese sentido, si es que un eventual escenario donde se rechace la propuesta de Carta Fundamental sería el equivalente a no tener herramientas para la ejecución del programa.

Al respecto, Boric comenzó diciendo que “nosotros tenemos un programa que presupone, que busca transformaciones profundas y estructurales, que avanzan de manera gradual y logrando las más amplias mayorías y los más amplios consensos, y el proceso constituyente ha sido parte de nuestro programa y de nuestra plataforma política desde hace muchos años, incluso desde la época del movimiento estudiantil”

Sobre si es una herramienta para lograr el programa, precisó que “nosotros vamos a trabajar con las herramientas que tengamos y por lo tanto el éxito o fracaso del gobierno… Es que la nueva Constitución no es para este gobierno, es para todos los chilenos y chilenas, y pensando en un plazo de 40 años”, y subrayó que “hoy día queremos tener una nueva Constitución y tenemos que proyectarla en el tiempo, entonces, no es para el gobierno de mi persona”.

En la misma línea, aseguró que su programa de gobierno se impulsará con la Constitución actual, “no tenemos que esperar que se promulgue una nueva Constitución para impulsar nuestro programa, de hecho, nuestro proyecto de reforma tributaria lo vamos a presentar antes”.

En paralelo, al Jefe de Estado se le preguntó que significaría que gane el Rechazo en el plebiscito de salida, a lo que contesto: “Creo que sería un gran problema para Chile”.

Sobre un panorama donde gane el Apruebo pero por una estrecha diferencia, expresó que “cualquier resultado va a ser mejor que una Constitución escrita por cuatro generales, y en eso no tengo ninguna duda, ahora, evidentemente tal como señalé el viernes desde los balcones de La Moneda, espero que el plebiscito sea un punto de encuentro y no de división”.

“Me parece totalmente legítima la discusión respecto al sistema político, y hacia donde se ha ido avanzando en la Convención Constitucional”

Momentos antes del cambio de mando que se realizó el pasado 11 de marzo, la Cámara Alta sostuvo la votación para elegir al nuevo presidente del Senado. La instancia estuvo marcada por el denominado “quiebre” entre Chile Vamos, luego de que UDI y Evópoli apoyaran la candidatura del senador socialista, Álvaro Elizalde. Mientras que Renovación Nacional había postulado a Manuel José Ossandón a la presidencia, sin embargo, su nombre generó dudas entre los mismos senadores del partido.

Tras el tenso escenario, finalmente Elizalde fue elegido presidente de la Cámara Alta con 35 votos a favor y un amplio apoyo de la derecha. En ese sentido, que se habla de un acuerdo entre senadores UDI de respaldar al senador socialista en vista de que el PS estaría en condiciones de ventaja para influir en la Convención.

En esa línea, el Presidente Boric fue consultado también por la tesis de que la elección de Elizalde en el Senado le aseguraría gobernabilidad, ante ello, el Mandatario dijo que “la gobernabilidad más que por el acuerdo de las presidencias de cualquier Cámara, va a pasar porque en el parlamento todas las fuerzas políticas entiendan que tenemos el deber de ponernos de acuerdo en cuestiones que son importantes”.

Por otro lado, respecto al debate que existe dentro de la Convención Constitucional de (CC) de reemplazar la Cámara Alta por un órgano denominado Consejo Territorial, que no tendría las atribuciones de revisar todo proyecto de ley, ya que sus competencias se limitarían a normas de presupuestos y materias que afecten a las regiones.

Boric señaló que “a mí la verdad me parece totalmente legítima la discusión respecto al sistema político, y hacia donde se ha ido avanzando en la Convención Constitucional de un bicameralismo asimétrico, en donde no sea solamente la cámara territorial una cámara simbólica, sino que tenga atribuciones importantes, me parece que es totalmente razonable”.

“Acá no pueden haber defensas corporativas de instituciones, sino que pensemos qué es lo mejor para el país, y las instituciones tienen que cambiar, la mejor manera de destruir las instituciones es asegurar que no cambien”, sostuvo el Presidente.