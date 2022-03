Presidente Boric realiza primer discurso desde La Moneda: “El pueblo de Chile es protagónico en este proceso, no estaríanos aquí sin las movilizaciones”

Con un discurso centrado en la unidad del país, y frente a una gran multitud que se reunió en la Plaza de la Constitución, el Presidente Gabriel realizó esta tarde su primera alocución desde La Moneda, donde hizo una extensa relación de los proyectos que impulsará en los cuatro años de su gobierno.

En un discurso que comenzó minutos antes de las 20 horas, desde un balcón del palacio de gobierno el Mandatario manifestó que “sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil. Y les quiero decir que viviremos tiempos tremendamentes desafiantes y complejos”.

Seguidamente, Boric expresó que “la emoción que he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitucion y entrar a este Palacio de La Moneda necesito existencialmente compartirlas con ustedes, porque son parte protagónica de este proceso. Y el pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríanos aquí sin las movilizaciones de ustedes”.

En este sentido, destacó que “seré el Presidente de todos los chilenos y las chilenas y escucharé siempre las críticas constructivas y las propuestas de los que piensan diferente. Quiero hacerles un llamadp a que nos acompañemos en esta tarea y transitemos juntos el camino de una esperanza”.

“Seguiremos marchando”

Durante los 28 minutos por los que se extendió su discurso, el jefe de Estado añadió que “vienen a mi mente y a mi corazón cuando marchábamos junto por un futuro digno. Este gobierno no va ser el fin de es marcha, porque vamos a seguir marchando”.

“Y quiero que sepan no hemos llegado para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables. Si no que hemos llegado aquí para entregarnos en cuerpo y alma para hacer mejor la vida en nuestra patria”, agregó, ante una multitud vitoreante y que lo interrumpió en un par de oportunidades para manifestarle su apoyo.

Agregó que “sé que en cuatro años más el pueblo de Chile nos juzgará por las obras y no por las palabras”. “Chile promoverá siempre el respeto a los DD.HH. en todo lugar y sin importar el gobierno que los vulnere”, añadió

Más adelante manifestó que “mi sueño es que cuando terminemos nuestro mandato podamos mirar a nuestro hijos, hermanos, abuelos, vecinos y sintamos que hay un país que nos cuida”.

“Quiero que sepan que como Presidente y nuestro gabinete no le haremos el quite a los problemas. Vamos a explicar, vamos a hablar con ustes. Y eso requiere de alguna forma cambiar la relación con las autoridades, que no pueden inalcanzables. Queremos ministros en terreno, en la calle, estando con el pueblo”, expresó.

Al referirse a la crisis provocada por el de Covid-19 que ha azotado a Chile y el mundo, el mandatario puntualizó que “pondremos especial atención sobre los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sistema de salud y los trabajadores que nos han protegido y cuidado. Sobre las listas de espera que tanta angustia provocan en las familias. Vamos a continuar también la exitosa estrategia de vacunación del pasado gobierno, colocando siempre la salud de las personas como prioridad. Y también implementaremos una estrategia específica para atender las consecuencias en la salud mental”.

Apoyo a la Convención Constitucional

Asimismo, Boric sostuvo que “por lo mismo que vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención Constitución, para que el plebiscito de salida sea de unión y no división entre los chilenos”.

También el flamante Presidente envió un mensaje a los pueblos de América Latina. “Saludo a nuestros pueblos y haremos un esfuerzo para que la voz del sur sew vuelva a escuchar”

En la parte final de su discurso, se remitió a la figura del Presidente Salvador Allende al expresar: “Y como lo dijo Salvador Allende hace 50 años, estamos de nuevo abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, por donde pase el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos.¡Viva Chile!”.