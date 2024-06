Presidente de Amarillos se desmarca de Demócratas en candidatura a la alcaldía por Santiago: “No apoyamos todavía a Desbordes”

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se desmarcó de la decisión de Demócratas sobre apoyar al candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, pese a que ambos partidos de centro pactaron una alianza electoral para competir en las municipales.

En el programa Desde la Redacción de La Tercera TV, manifestó que en la vereda de Amarillos “no apoyamos todavía a Desbordes. Primero tenemos institucionalidad, yo no me mando solo. Soy un presidente de partido relativamente ordenado y dentro del partido hay muchas voces con las que uno consulta”.

Jouannet manifestó que el apoyo a Desborde por parte de la coalición que lidera Ximena Rincón es “una estrategia muy legítima, pero nosotros en su momento vamos a apoyar a candidatos a alcaldes y seguramente apoyaremos a candidatos de Chile Vamos, ese no es el problema. Lo que pasa es que no puedo llegar, sacar un tweet y decir apoyo a tal candidato, si vamos a hacer algo tiene que ser institucionalizado”.

“Nosotros representamos la institucionalidad y el alma de la Concertación, lo decimos con mucho orgullo”, complementó.

El timonel indicó que espera levantar candidaturas desde su casa política y que el diseño principal es “sacar a muchos malos alcaldes fundamentalmente vinculados al gobierno”.

En esa línea, respondió las consultas respecto a una posible fusión con Democrátas: “Por distintas circunstancias no estamos juntos, partimos en un contexto de rechazo al primer proyecto constitucional (...) Creemos como Amarillos que tenemos que desarrollarnos primero electoralmente en las municipales y después en una representación parlamentaria”.

El presidente de Amarillos también se refirió a una eventual candidatura presidencial en Amarillos, afirmó que “el centro democrátito debe tener una candidatura presidencial. Creo que tenemos que dar una señal, sobre todo si llevamos una buena lista de parlamentarios”.