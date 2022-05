Presidente de la Cámara valora prórroga de Estado de excepción pero asegura que “nos hubiese gustado hacerlo más genérico, no solamente en las rutas”

Este lunes el gobierno -en voz de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches- informó la prórroga del Estado de excepción en la Macrozona por 15 días más, esto luego de su entrada en vigencia el 17 de mayo para resguardar las rutas en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío.

La medida -que vence este martes- se mantendrá bajo los mismos términos actuales a pesar de las presiones que ha recibido el Ejecutivo, desde dentro de sus mismas filas como también desde la oposición, para que se desplieguen todas las herramientas constitucionales en este decreto.

“El Presidente de la República ha dispuesto prorrogar el estado de excepción constitucional en los mismos términos que fue emanado en la primera oportunidad (...) Como gobierno consideramos que esta es una medida adecuada evaluando los distintos hechos de violencia”, dijo la ministra. De esta forma, el estado se mantendrá hasta el 15 de junio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), fue consultado por esta decisión del Ejecutivo en Chilevisión Noticias.

Si bien dijo que “nosotros respaldamos esta decisión, creemos que es una medida en la dirección correcta, un paso en la dirección correcta, probablemente para muchos de nosotros nos hubiera gustado una decisión aún más categórica del punto de vista de incluso extender este estado de excepción, hacerlo más genérico no solamente en las rutas, también infraestructura crítica y en otros territorios”.

No obstante, subrayó que cuando se toman decisiones “que ayudan a mitigar el alza de la ola de violencia que se vive en nuestro país, especialmente en La Araucanía y el Biobío, y cuando se buscan medidas que permitan también resguardar la seguridad de la población que allí habita, sin duda hay que apoyarlo, hay que respaldarlo, no hay que buscar espacios para pequeñas ventajas políticas”, y apuntó que espera que al interior de las coaliciones de gobierno se generen consensos durante los próximos días para abordar la problemática de seguridad que atraviesa el país. “Acá, al menos desde el Socialismo Democrático no nos vamos a perder”.

Si es que el gobierno decide una nueva prórroga, esta deberá ser visada por el Congreso. En cuanto a eso Soto hizo un llamado “desde ya al gobierno a evaluar y preparar el camino para ese debate para que tengamos un debate democrático en el Congreso y donde el consenso mayoritario de la gente que cree en una democracia resguardada por el Estado de Derecho y con seguridad para la población, pongamos por delante ese interés, ese bien común y decidamos en función de aquello tener un estado de excepción lo más robusto posible que permita generar esas condiciones que hoy día están faltando”.

El subjefe de la Bancada PPD-independientes, Cristian Tapia, también se refirió a la medida. “Estamos apoyando al gobierno en esta decisión, pero ya luego tendrá que pasar un proyecto al Parlamento en la cual con este tiempo yo creo que lo acotado va a quedar en el pasado porque se tiene que ampliar. Aquí lo que nosotros necesitamos es la protección de la gente, poder llegar a un acuerdo y conversar con la distintas bancadas. Cuando estamos hablando de delincuencia en la zona macro sur no estamos hablando de la derecha, de la izquierda, del centro, son las personas las que están sufriendo”, señaló.

Por otro lado, la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, criticó la prórroga y expresó que, a su juicio, “ha habido una demora en la instalación del plan que se debe aplicar -del programa del Presidente Gabriel Boric- para con los pueblos indígenas y en particular con el pueblo mapuche”.

Junto con ello, fue categórica en manifestar que “no voy a estar de acuerdo con un estado de excepción por lo que este involucra: enfrentamiento. Permanentemente estaré rechazando el estado de excepción acotado y cualquier tipo de estado de excepción”.