Presidente del consejo directivo del Servel sobre Ley Celis: “Tiene un montón de incertidumbres para que nosotros podamos operar”

“A contrarreloj”, un calificativo que aplica tanto a los candidatos presidenciables, parlamentarios y cores, como al Servel, ya que solo resta un mes para los próximos comicios del 21 de noviembre que definirán a las autoridades que asumen en marzo de 2022.

Sin embargo, al Servicio Electoral se suma un factor extra de preocupación: la Ley Celis.

La legislación aprobada como “proyecto exprés” por el Senado el pasado 13 de octubre, permite la reposición de candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales que fueron impugnadas por el Servicio Electoral, después que el organismo detectara errores al momento de acreditar los documentos administrativos que debían ser ingresados por los postulantes.

La norma -denominada “Ley Celis”, porque uno de los beneficiados sería el diputado Ricardo Celis (PPD)- establece que solo por esta vez -para las elecciones del 21 de noviembre- se fija un nuevo plazo para cumplir con la obligación de acompañar la autorización al director del Servicio Electoral para abrir la cuenta bancaria -documento faltante en al menos siete candidaturas impugnadas- establecida en el artículo 19 de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

“El problema que tiene esa ley es que, aprobada por el parlamento, tiene que ir al Tribunal Constitucional, porque modifica una ley orgánica y hay un control automático de constitucionalidad. Por lo tanto, cuánto se demore el TC y luego el Presidente de la República en promulgarla, es incierto”, dijo el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

“De aprobarse, hay una incertidumbre de cuándo se publique. Y entre el plazo de publicación y de la elección, no sé si vamos a contar con tiempo para implementarla y no sé la magnitud. Los candidatos que se podrían acoger, no sabemos si lo van a hacer o no. No es solo un diputado, hay varios candidatos. Así que depende de la cantidad de candidatos que se presenten porque el volumen que cambia es significativo”, explicó desde la sede del Servel.

“Pero obviamente los votos y actas están impresas y habría que cambiar todo ese material, lo que necesita tiempo. Si no podemos imprimirlos, nadie está obligado a lo imposible”, cerró al respecto.

Consultado nuevamente por esta materia, en CNN Chile, Tagle añadió que “tiene efecto en términos de cambiar los candidatos, y eso produce una situación de vacío bastante difícil. En el fondo, si la elección con los candidatos nuevos no se puede hacer, porque no está el material, obviamente va a tener que haber una postergación en aquellos distritos. (...) Esta ley tiene un montón de incertidumbres para que nosotros podamos operar”.

Abogando por la disposición y capacidad del Servel, concluyó: “Nosotros haremos siempre los mejores esfuerzos, pero si en el tiempo en que se promulgue -y estoy hablando desde que se publique en el Diario oficial hasta la elección- hay tiempo suficiente para implementarlo, se hará, y si no, no se hará. Ahí se producirá un problema de que hay fuerza mayor para que esa elección se realice en el distrito de diputados o core que corresponda”.