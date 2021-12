Presidente del Consejo Servel informa que, si bien de momento no hay cambios de locales de votación, se está “monitoreando” la situación en Castro

“Los locales hasta el momento no tenemos ningún cambio en el país, hay uno en Mar del Plata en Argentina, y estamos monitoreando la situación de Castro”, dijo esta mañana en conversación con Chilevisión, Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo Servel.

Y es que en el marco de la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, que enfrentará a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Servel trabaja en la semana final de preparativos para los comicios que definirán al próximo Jefe de Estado.

De allí que, consultado aspectos relevantes para la ciudadanía como los locales de votación, Andrés Tagle se refiriera a la situación que vive la ciudad chilota, donde el pasado jueves fueron afectadas más de 120 viviendas por un incendio forestal.

“Hay locales usados como albergues, estamos coordinando, no hay cambios, pero Castro podría ser”, informó Tagle.

En la misma línea, el presidente del Consejo Servel recordó que “los vocales de mesa son los mismos y no hay posibilidad de que presenten excusas”, a no ser que sean causales de fuerza mayor como enfermedad. En tal caso, debe presentarse la argumentación correspondiente ante el juzgado de policía local. También detalló que aún se puede ir a votar con carnet de identidad vencido, siempre y cuando la caducidad haya sido desde el 1 de octubre de 2019.

Sobre la afluencia de votantes que provocó largas filas y votaciones posteriores a las 18 horas -horario establecido para el cierre de mesas-, Tagle se manifestó tranquilo para estos comicios. “Vamos a estar mucho más rápidos porque es solo un voto y dos candidatos. No hay por donde perderse, no hay mucho que dilucidar. El voto y doblaje es rápido. No habría tacos en cámaras secretas. No debería haber problema a las 18 horas, más bien es probable que los vocales esperen la hora para cerrar”.

Así mismo, afirmó que está estipulado legalmente que, siendo las 18 horas, se debe permitir votar a todo aquel dispuesto a hacerlo que esté en el local, y que el escrutinio de votos es público. “Pueden entrar personas a mirar, es una disposición legal, por lo tanto, puertas abiertas en el local”.

Los gastos de campaña del PDG

El pasado martes, un reportaje de Ciper develó una investigación al Partido de la Gente por parte del Servel por depósitos en cuentas personales. Según señalaron militantes del PDG, tras realizar transferencias a líderes regionales y nacionales de la tienda, no han recibido rendición de gastos de campaña.

Consultado al respecto, el Presidente del Consejo Directivo Servel recalcó que “las investigaciones son reservadas”. “Aquí se ha criticado mucho al Servel. Nosotros abrimos procesos sancionatorios para revisar faltas a la ley, que son multas. En 2017 abrimos mil procesos sancionatorios, sobre todo en mayo por el aumento de candidatos”, dijo Tagle.

“Hay cerca de 2 mil procesos sancionatorios, ya sea por gastos electorales o por propaganda y ya tenemos muchos respecto de noviembre”, explicó.

“Nosotros entendemos que un partido en formación tiene gastos para la formación que alguien debe financiar, y cuando el partido esté financiado, eso se debe reconocer como deuda con sus aportes. Acá hay limites en los aportes. Los afiliados (al partido) tienen un máximo de 500 UF al año y los no afiliados de 300 UF. Hay que revisar si esas platas entraron realmente al partido, si así lo fuera, no veo la gravedad en el tema”, declaró Tagle.

“Es legítimo que se reconozcan los gastos y la forma en que se financiaron. Cuando el partido ya está formado, tienen la posibilidad de ya tener cuentas corrientes (...) Se deben hacer las investigaciones, estamos haciendo la pega”, concluyó al respecto.