Presidente del Senado se reúne con ministra Tohá para abordar agenda legislativa en materia de seguridad

El presidente del Senado, José García Ruminot, se reunió este viernes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el palacio de La Moneda. El parlamentario valoró la instancia y aseguró que “en las próximas semanas varios proyectos que vamos a poder poner en tabla algunos de ellos para su resolución final”.

Esto en el marco de la agenda legislativa en materia de seguridad, en donde el Senador indicó que las iniciativas están “avanzando bastante bien” en las comisiones, y que esperan que “de aquí al 15 de diciembre los podamos despachar en sus distintas etapas”.

Respecto a la reunión, el parlamentario señaló que revisaron los principales proyectos de la agenda. “Muy centrados en el Ministerio de Seguridad Pública, en el fortalecimiento del Ministerio Público, que es otro proyecto importante, importantísimo diría yo, el proyecto de regla de uso de la fuerza, el proyecto de ley sobre infraestructura crítica, en fin, ustedes ya conocen cuáles son los principales proyectos que conforman la agenda de seguridad”, comentó.

Junto con ello, reiteró el trabajo de las comisiones en torno a los proyectos que están analizando, expresando que “en general, todos trabajando bien y todos próximos a concluir sus trabajos”.

Respecto al Ministerio de Seguridad, explicó que ahora el Senado debe revisar el informe de la comisión mixta, y que se buscará definir con los comités el lunes 25 de noviembre, para que la Sala lo vea a más tardar la primera semana de diciembre. Luego de ahí, a la Cámara de Diputados.

Comisión investigadora por Caso Monsalve

Respecto a la decisión de la Cámara de Diputados de realizar una comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve, el senador García Ruminot, aseveró que “las autoridades deben concurrir cuando son citadas por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de fiscalizar los actos de gobierno”.

“Uno podría decir que en este caso no corresponde estrictamente a un acto de gobierno, por supuesto que no corresponde, pero no hay ninguna duda que la persona involucrada es una alta autoridad de gobierno y es razonable la inquietud de las diputadas, de los diputados y por lo tanto creo que en el ámbito de la buena relación que siempre debe existir entre los poderes del Estado. Yo creo que es bueno que concurra la ministra”, añadió.

Además, el parlamentario planteó que “ahora bien, por otro lado obviamente están las investigaciones judiciales, está el Ministerio Público investigando, tendrán que resolver finalmente los tribunales porque son los únicos llamados a hacer un juicio muy objetivo de los hechos y a condenar o a sancionar conforme a la ley”.