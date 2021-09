Presidente del Servel defiende al organismo ante “terremoto electoral” por rechazo de candidaturas y apunta al rol de “jurado” que tendrá el Tricel para resolver el problema

“El sistema no se cayó nunca, esto no es un problema del sistema. Nuestra opinión es que estas personas quisieron hacer arreglos de última hora y, en el fondo, cuando las cosas se hacen a última hora, los pilló el plazo”.

Así de rotundo fue Andrés Tagle, presidente del Servicio Electoral, al referirse este domingo a la polémica de la semana: el “terremoto político” que se generó tras el masivo rechazo de candidaturas al Parlamento y Cores, afectando transversalmente a las colectividades políticas.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Tagle respondió a quienes han apuntado a las responsabilidades del Servel. Pero dejó abierta la ventana de que, en su opinión, es posible que el Tribunal Calificador de Elecciones revierta una parte importante de las decisiones, dado que tiene margen de interpretación y no debe cumplir la ley de manera tan estricta como el organismo electoral.

Pero no sólo eso. Tagle también contó la caótica trastienda del cierre de inscripciones, afirmó que hay partidos que aducen problemas informáticos pero que no ratificaron candidaturas de su pacto pudiendo hacerlo (como el PC a RD en la senatorial por la Región Metropolitana), e incluso le brindó un inesperado respaldo moral a Marco Enríquez-Ominami, asegurando que, más allá de la legislación, le parece que el principio por el cual podría eliminarse su cuarta candidatura presidencial debiera ser derogado por ir contra los tratados internacionales.

Inscripciones: “El sistema tenía una debilidad, pero la corregimos oportunamente”

“Un partido regional, como era el Conservador Cristiano, como son varios de los partidos de Apruebo Dignidad, y en todos los pactos hay partidos regionales, no puede declarar candidaturas en las regiones en que no están constituidos. Pero sí tiene que firmarles o autorizarles las candidaturas a sus demás aliados de pacto en esas regiones, porque las candidaturas de un pacto las tienen que firmar todos los integrantes, ésa es la ley. Esa funcionalidad, de firmar al otro por no estar en la región, el sistema no la tenía inicialmente. Pero después eso se corrigió. Tanto se corrigió que de los seis pactos parlamentarios, cuatro no tuvieron problemas con este tema. Los otros dos, yo básicamente te diría que es por tiempo”.

“(El trámite) Demora tiempo, y nosotros se lo advertimos a los partidos: ‘Ustedes no pueden esperar que todas las declaraciones se van a hacer en el último minuto, tienen que tomarse los tiempos necesarios’. Se lo mandamos el 9 de agosto, una carta a cada uno de los partidos con esa situación (…) Y no nos hicieron mucho caso: llegan a última hora, y cuando las cosas se hacen a última hora, se cometen errores”.

(Los partidos en el Servel antes de la digitalización del sistema) “Seguían negociando adentro (después de las 12 de la noche). Y eso no es correcto. Porque se supone que a las 12 de la noche tenían que entregar las carpetas, y ellos seguían: ‘paso ésta’, o ‘paso esta otra’… La digitalización llevó a que el cierre fuera efectivo. A todo esto: ellos podrían haber presentado, todos los partidos podrían haber presentado carpetas físicamente en el Servel. Esa opción siempre estuvo abierta”.

“Tenía una debilidad el sistema, y lo reconocemos. Pero lo corregimos, en nuestra opinión, oportunamente. Y la gran mayoría de los partidos lo pudo hacer”.

Quejas de partidos: “Son problemas internos entre ellos”

“Apruebo Dignidad ingresó candidaturas, pero no todas, en muchos distritos… Mira, en Apruebo Dignidad hay situaciones bastante especiales que nos achacan a nosotros. Por ejemplo, en la senatorial de la Región Metropolitana iban a llevar seis candidatos: dos de Comunes, dos de Revolución Democrática y dos del Partido Comunista. Bueno, todos firmaron a todos, menos el Partido Comunista, que no firmó los candidatos de RD, pudiendo hacerlo. Y firmó los de Comunes y firmó los propios. Pero hizo una excepción y no le firmó a RD. ¿Cuáles son las razones del PC? Yo no las sé, pero tengo la certeza de que no fue responsabilidad del sistema. Éstos son problemas internos entre ellos: que no querían competencia, que no querían a estos otros candidatos”.

“En el caso de Pablo Vidal, el problema es que sus archivos adjuntos, al abrirse, sale una cosa negra y un punto blanco en el medio. No son para nosotros una declaración de candidaturas. A lo mejor la tiene, y la tiene ante notario. Pero no subió el documento correcto”.

Apelación: “El Tricel, a diferencia de nosotros, actúa como jurado”

“Ellos irán, como han anunciado, al Tribunal Calificador de Elecciones. Por nuestra parte, ojalá que les fuera bien. Nosotros tenemos que apegarnos estrictamente a la ley; el Tricel, a diferencia de nosotros, actúa como jurado, y puede tener otras consideraciones”.

“Nosotros tenemos que ser estrictos con la ley y con los plazos. El Tribunal, como jurado, puede tener otros criterios, puede actuar en bien de la democracia o con otras razones, o puede considerar estos errores como meros errores y que se presenten. Los tribunales anteriores han validado documentos que se han presentado ante el propio tribunal”.

ME-O: “La disposición que suspende el derecho de sufragio por una acusación a mí personalmente no me gusta, (pero) es lo que dice en la Constitución”

“Esa candidatura la va a resolver el Tribunal Calificador de Elecciones. El tribunal va a fallar todo junto, yo supongo, y nosotros acataremos lo que diga el tribunal (…) Los fallos de los tribunales son bien rápidos, tienen plazo de diez días aproximadamente”

“Partamos por el tema de fondo: esta disposición del número 2 del artículo 17 de la Constitución, que suspende el derecho de sufragio por una acusación, yo, personalmente, no me gusta. Y yo creo que a la mayoría de los consejeros del Servel tampoco. Creemos que se debería derogar. Creo que es contrario al Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que debe ser por condena. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no tenemos iniciativa de ley nosotros. Es lo que dice en la Constitución. Y mientras esté en la Constitución, nosotros lo aplicamos”.

“ME-O tiene dos causas judiciales, por así decirlo. La del caso Soquimich, donde hay acusación, pero no hay auto de apertura de juicio oral, firme y ejecutoriado, como exige el tribunal. Ahí se nos notificó, y el tribunal (Constitucional) dice: ‘Mientras no esté este auto de apertura, es inconstitucional esa notificación’. Y nos pidió que la sacáramos. Ahora, ahí había otro problema que era la oportunidad, porque el registro estaba cerrado. Pero finalmente quedó -y con el voto a favor mío, para que lo sepa ME-O-, se acató ese fallo. Fue 3-2, y se acató ese fallo”.

“Ahora, él tiene una segunda causa, que es la de OAS, donde salió fallo, pero donde sí siempre ha habido o había, de hace mucho tiempo, un auto de apertura de juicio oral firme y ejecutoriado. Tanto es así que hubo juicio. Y ahí nunca se nos notificó. Entonces, lo que reclamaron abogados, personas naturales, al Tribunal Electoral Regional, sobre el derecho a sufragio, es: ‘Este señor tiene este juicio, tiene auto de apertura, como pide el tribunal, y como no se notificó al Servel, igual usted debe quitarle el derecho a sufragio’. Y eso fue lo que hizo el TER. Ahora, finalmente esto se va a resolver por el Tribunal Calificador de Elecciones, donde corresponde”.