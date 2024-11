Presidente del Servel pide a Boric reconsiderar el bono extraordinario para vocales de mesa

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, asistió esta tarde al Congreso Nacional para exponer sobre las elecciones municipales y regionales ocasión que aprovechó para solicitarle al Presidente Gabriel Boric reconsiderar un bono extraordinario para los vocales de mesa que ejercieron dicho rol el 26 y 27 de octubre pasado, y que volverán a hacerlo el domingo 24 de noviembre para la segunda vuelta de las elección de gobernadores.

En concreto, la autoridad del Servel fue citada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados para que se refiriera a las cifras de participación electoral, y algunos problemas durante la última jornada como el extenso conteo de votos y la interrupción en el sitio web del Servel durante dos horas.

Tagle informó que la participación electoral -84,92% del padrón- fue la “más grande de una elección en Chile”. “Muchos decían que había un clima de poco interés en las elecciones. Bueno, las cifras demuestran lo contrario”, destacó.

Asimismo, volvió a referirse a la propuesta que hizo el organismo electoral al gobierno para que impulsara un proyecto de ley que permitiera otorgar un bono extraordinario a quienes ejercieron como vocales de mesa en las elecciones pasadas. Y, en vista de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó la propuesta, Tagle expresó: “Por esto, yo quiero pedirle en esta ocasión al Presidente de la República que reconsidere el rechazo al bono extraordinario de una UF ($38 mil aproximadamente) para contentar en parte lo que tuvieron que pasar los vocales de mesa en esta ocasión y también defendemos toda otra iniciativa legal que mejore sus condiciones”.

“Estamos plenamente conscientes de que los vocales, así como los delegados de la junta electoral y sus asistentes, son fundamentales para realizar una elección. Los necesitamos, sin ellos no hay elecciones y sin elecciones no hay democracia. Los necesitamos de nuevo en las mesas para la segunda votación del 24 de noviembre”, insistió el representante del Servel.

Demora y problemas

Respecto la demora en el conteo de votos, Tagle hizo un recuento de las leyes que posibilitaron la realización de las elecciones y enfatizó que “es la ley la que establece que deben realizar el escrutinio, cómo lo deben hacer paso a paso. Se escrutaron el día domingo 52.454.000 votos en las mesas. Repito la cifra porque es impresionante. Se escrutaron 52.454.000 votos. Y eso sale de multiplicar los 13 millones por las cuatro elecciones”.

“La demora de esto y el largo tiempo que debieron dedicar los vocales a altas horas de la madrugada se debió a la existencia por primera vez en el país de cuatro elecciones juntas con una altísima participación. El Servel no tiene facultades ni presupuesto para otorgar a los vocales alimentación, bebestibles y transporte. El Servel no hace las leyes, tengámoslo claro. El Servel no le puede cambiar las leyes. Es un organismo autónomo que no tiene iniciativas legales”, recalcó.

Adicionalmente, abordó lo sucedido con los casos en que el candidato independiente que obtuvo la mayoría de votos dentro de un pacto, pero se declaró electo al candidato que era militante dentro de ese pacto.

“Aquí nuestra sugerencia para futuras elecciones es modificar estas normas tanto de concejales como de consejeros regionales. La reforma que se hizo para diputados y senadores cuando se cambió el sistema binominal ha sido una reforma muy práctica en este tema. Creemos que esta norma sería muy buena si se aplicara a concejales y a cores. Que todo estuviera unificado en las leyes. Y ahí se acabarían estas discusiones”, recomendó.

En cuanto a la falla en el sitio web del Servel, Tagle explicó: “Efectivamente, nosotros tuvimos un problema con los resultados preliminares y lo hemos reconocido abiertamente. Nosotros nos dimos cuenta a las 8 de la noche de una inconsistencia en el resultado”.

“Básicamente, esa inconsistencia tenía que ver con que el corte que hacía el sistema electoral lo hacía bastante bien en todo lo que eran los territorios, pero la suma total seguía agregando nuevas mesas que llegaban después del corte. Y, por lo tanto, se producía una inconsistencia entre el total de mesas a nivel nacional y el total de mesas efectivamente que mostraba el mismo sistema a nivel de cada una de las regiones”, detalló.

Luego del fallo, aseguró el directivo, se tomó la decisión de ocupar un segundo programa computacional, que dio resultados. “De ahí en adelante, fue todo normal. A esa hora de las 9 de la noche, que es la hora de las noticias, ya estaba gran parte de los consejeros, o sea, de los gobernadores, digamos, con un escrutinio sobre el 90% y alcaldes alrededor del 50%, con lo cual había tendencia clara del caso. En nuestra opinión, igual cumplimos la ley”.

“Nuestra misión de los resultados preliminares es informar a la opinión pública, y creo que se informó a la opinión pública correctamente de este pequeño atraso. Y vuelvo a reiterar, los resultados preliminares no tienen valor legal como escrutinio. Si a alguien le quiere dar el valor legal, se equivoca”, defendió.