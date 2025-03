Presidente UDI defiende que Matthei apunte a reabrir debate sobre pena de muerte: “Es la manera correcta”

En una entrevista radial la mañana de este jueves, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió la postura de la candidata presidencial de su sector, Evelyn Matthei, de reabrir el debate sobre la pena de muerte.

Esto, luego que en la jornada de ayer, tras el homicidio de un matrimonio en Graneros, la abanderada de la UDI y RN planteó: “Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”.

Para luego agregar que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

En diálogo con Radio Duna, en esta jornada Ramírez respaldó la manera en que Matthei abordó dicha posibilidad.

“La posición de Evelyn Matthei respecto al tema pena de muerte no es nueva. Cuando se votó en el Congreso el proyecto de ley que abolió la pena de muerte, ella era senadora, y ella fue de los pocos parlamentarios que votaron en contra de ese proyecto de ley. O sea, ella votó en su momento por mantener la pena de muerte en Chile”, recordó.

Y luego añadió: “Dentro de Chile Vamos hay distintas posiciones frente a este tema. Hay personas que siempre han defendido la pena de muerte, hay personas que consideran que la pena de muerte hoy día en Chile no se justifica, y lo que ella dice es que hay que abrir el debate, que hay que conversar de esto. Porque ella sabe que al interior de su coalición, y también al interior de cada uno de los partidos políticos, los que están incluso fuera de nuestra coalición, hay distintas posturas sobre el tema”.

En esa misma línea, el parlamentario gremialista sostuvo que al momento de plantear “algo tan fuerte como la pena de muerte, es bueno plantearlo como lo hizo Evelyn Matthei”.

“En vez de decir directamente lo que ella piensa, que es que debería haber pena de muerte, ella dice, abramos el debate, conversemos, veamos en qué situaciones o en qué circunstancias una cosa así podría justificarse, con qué requisito. Me parece que plantearlo de esa manera es la manera correcta”, zanjó.