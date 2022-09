Provoste responde a carta de militantes DC que piden renuncia de toda la directiva: “La mesa no va a dejar el mandato por el cual fuimos elegidos”

Luego de que esta jornada Felipe Delpin presentara su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC) -en medio de una fuerte fractura al interior de la tienda producto del resultado del plebiscito de salida-, y más tarde se conociera una declaración firmada por 600 militantes del partido en la que exigen la salida de toda la mesa directiva por este escenario, la senadora Yasna Provoste -tercera vicepresidenta de la tienda- aseguró que “la mesa no renunciará al mandato por el cual fuimos elegidos”.

Luego de que el primer vicepresidente de la tienda, Aldo Mardones, fuera ratificado como presidente subrogante, se hizo pública esta declaración firmada por 600 militantes del partido en que se exigen la salida de toda la mesa directiva, en consideración que la mayoría de ellos -todos menos dos, el vicepresidente Gianni Rivera y la diputada Joanna Pérez- estuvieron a favor de la opción Apruebo, que perdió en el plebiscito del domingo.

“La directiva DC nos llevó por el camino erróneo, dejándonos hoy expuestos a una difícil posición política y de representación frente al nuevo desafío político, el gran acuerdo nacional para una nueva y buena Constitución”, se lee en la declaración.

La respuesta de Provoste

En un audio al que tuvo acceso La Tercera, la senadora Provoste -en el marco de una reunión del Consejo Nacional del partido, que se continuó después de la renuncia de Delpin- valoró la labor del extimonel al mando de la tienda, y destacó que “creo que aquí no hay nadie en la DC que no piense que después de las elecciones se impone una reflexión profunda, pero que sea serena y respetuosa de la diversidad”.

En este sentido, indicó que la tarea inmediata de la DC es ver cómo interpretar los resultados de la elección para avanzar hacia el fin de las desigualdades sociales.

“Tal vez hay quienes prefieran quedarse en lo de más corto plazo, en un anhelo que a lo mejor guardan en silencio y que ahora lo exteriorizan. Por eso creo que es muy importante señalar y valorar la decisión que se ha tomado por la mayoría de la mesa en que la institucionalidad tiene que ser el eje en el cual se circunscriba la tarea de este partido y por eso que agradezco también la generosidad y disposición que ha tenido el primer vicepresidente, hoy vicepresidente interino, Aldo Mardones, para continuar en esta tarea en tiempos en que requieren de la voluntad de todos”, indicó la senadora DC.

En este sentido, Provoste destacó: “Quiero decirles que aquellos que quieren colocar su energía en otro proceso, allá quienes lo quieran hacer, (pero) con toda claridad, la mesa no va a dejar el mandato por el que fuimos elegidos y por lo tanto continuaremos en este proceso, además que ya hemos definido un itinerario claro de renovación de distintas estructuras de nuestro partido, incluyendo el Tribunal Supremo, el propio consejo y posteriormente la renovación de las estructuras territoriales”.

“Nuestro desafío es pasar de la crítica a la propuesta alternativa de un modelo de sociedad y esto no se hace aislándonos, no se hace con el camino propio, no se hace inspirados solo entre cuatro paredes, necesitamos dialogar sin perder de vista hacia donde nos encaminamos”, indicó la tercera vicepresidente nacional de la falange.

Agregó que “ojalá aquellas personas que solo los motiva una reflexión inconducente, un debate ideológico bizantino, realmente dejen trabajar a aquellos que, como lo hace la mesa, como lo hace nuestros presidentes regionales, como la gran mayoría de los militantes, que tienen en el horizonte un mejor espacio para que las familias de nuestro país puedan desarrollarse en mejores condiciones de vida”.

En este sentido, concluyó señalando que “hoy día, más allá de la renuncia de Felipe Delpin -que lamentamos-, es un ejemplo también de que la institucionalidad funciona, y que al asumir nuestro primer vicepresidente como presidente interino es una muestra de la capacidad que ha tenido la mesa de trabajar en equipo con todos aquellos que creen que es posible trabajar en unidad en la diversidad”.

Joanna Pérez: “Que se asuma la responsabilidad y que la mesa de un paso al costado”

Por su parte, en el mismo audio, la sextavicepresidenta nacional de la DC, Joanna Pérez, indicó que “he dicho antes del plebiscito que yo y nuestra gente estamos dispuestos a dar un paso al costado, porque se debe una real unidad, una real reorganización de la mesa, y lamentablemente esta mesa (…) no está en condiciones de dirigir políticamente, no tiene un liderazgo hoy, perdió ese liderazgo el día que se afiató a un Apruebo (…) asumamos ese error”, destacó.

“Ahora nuestros propios expresidentes nos están pidiendo que, por amor al partido, por un gesto al partido, demos un paso al costado, retrocedamos tres pasos, pero con humildad, con generosidad, porque nadie es más grande del partido”, agregó.

“No estamos a la altura de lo que pide toda la militancia, y lo digo con fraternidad: no podemos seguir llevando el partido como se ha llevado, primero estar con una opción y luego no reconocer un trabajo que hacemos todos diariamente, para levantar el partido, para representarlo en cada territorio. Entonces, qué es lo que pedimos, es que se asuma esa responsabilidad política y que esta mesa, de una vez por todas, también sea capaz de, unánimemente, dar un paso al costado”.

“Esto es lo que pide 600 militantes en una carta. Yo estoy disponible a estar fuera, pero creo que deberíamos estar todos disponibles para que (lleguen) personas fuera de esta pelea que llevamos dos o tres años”, concluyó la diputada Pérez.