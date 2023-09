Proyecto de usurpaciones: Elizalde dice que “una ley que genere más violencia, no es una buena ley”

Esta mañana, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde se refirió al proyecto de ley de usurpaciones.

“Nosotros somos partidarios de actualizar la legislación de usurpaciones y por eso presentamos una serie de indicaciones. El proyecto tiene aspectos que son positivos, pero hay un aspecto que es especialmente complejo, porque establece la posibilidad de que una persona pueda recurrir a la violencia (...) algo que va en contra de la forma que se resuelven los conflictos jurídicos en un mundo civilizado”, sostuvo en conversación con Chilevisión.

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, conocida como “ley de usurpaciones”, la que fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos de restitución.

En la instancia, se debatió la disposición de “legítima defensa privilegiada”, que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” (según describen en el gobierno) sus terrenos ocupados.

Ante esto, el titular de la Segpres indicó el martes que “nos parece que lo aprobado hoy, es sin duda una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico.

“Por eso el gobierno no lo va a promulgar y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, aseguró.

Al respecto, el secretario de Estado aseveró esta jornada que “desde la fecha que se recibe el oficio del Congreso, que fue el miércoles de esta semana, el gobierno tiene treinta días para presentar el veto. Son observaciones que realiza el Presidente de la República. El veto puede tener carácter aditivo, supresivo, sustitutivo, hay distintas formas de veto, y los equipos jurídicos del Ministerio del Interior y de la Segpres están elaborando en este momento el veto”, manifestó.

“A nosotros nos interesa que tengamos buenas leyes, que efectivamente resuelvan los problemas y por eso hemos promovido esta legislación, teniendo observaciones al punto específico al cual me he referido. Entonces a veces, claro, por un aplauso fácil, por una señal que aparece como popular... pero que no resuelve realmente los problemas. Porque una ley que genere más violencia, no es una buena ley. Imaginemos las consecuencias nefastas que esto puede tener si hay enfrentamientos”, recalcó Elizalde.

“Es un retroceso civilizatorio, porque en un mundo con democracias consolidadas, con estado de derecho los conflictos los resuelven los órganos del Estado”, acotó.