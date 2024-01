PS se reúne con Boric en medio de tensión por denuncia de Jackson a senador Fidel Espinoza

Por casi dos horas se extendió la reunión de este lunes entre el Presidente Gabriel Boric y la mesa directiva del Partido Socialista, en La Moneda.

La cita -que partió casi media hora tarde por la reunión previa entre el Mandatario y el nuevo presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco- ocurrió en un momento complicado para el PS, ya que esa mañana, en el Centro de Justicia, el exministro Giorgio Jackson anunció una demanda contra el senador socialista, Fidel Espinoza, “por daño a la honra” y “por difamación”.

En el socialismo no gustó la arremetida de Jackson y en su reunión de mesa, previo a su ingreso a Palacio para reunirse con Boric, emitieron un comunicado en el que lamentan “que no haya habido antes la posibilidad de dialogar pues tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”. La reacción del PS no fue cómoda, tampoco, para las fuerzas del FA, quienes salieron a blindar a Jackson.

Como sea, este caso, según declaró ante la prensa la propia timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, no habría sido abordado durante la reunión, cuyo contenido fue acordado como “secreto” por los propios asistentes, al igual que en encuentros anteriores entre socialistas y el Jefe de Estado. “No. No hablamos con el Presidente Boric sobre eso”, respondió la timonel del PS.

“Le agradecemos al Presidente la posibilidad de haber podido conversar acerca del momento político, de las preocupaciones que tenemos como partido. Nos vamos muy tranquilos sabiendo que sus prioridades están orientadas a la seguridad, crecimiento, empleo, educación”, manifestó la senadora Vodanovic.

Otro punto que marcó la antesala del encuentro fue la posibilidad de que el Socialismo Democrático refuerce el Segundo Piso de Boric. Según Vodanovic, esta idea tampoco habría sido conversada. “No conversamos temas de ese tipo, más bien veníamos a reafirmar nuestro compromiso y a escuchar la perspectiva del Presidente, de lo que significa este segundo período de gobierno que parte en marzo”, agregó la parlamentaria.

En el mismo encuentro entre socialistas, previo a la cita en Palacio, los dirigentes explicitaron mantener un tono de respaldo al Ejecutivo y no pedir cambios de gabinete ni ingresos de sus personeros al gobierno.

Fue el 18 de diciembre de 2023 cuando la mesa del PS definió solicitarle una reunión al Presidente en La Moneda, a través de su jefe de gabinete, Carlos Durán, para tener, en ese momento, una reflexión más interna posterior a los resultados del plebiscito.

Al realizarse un día lunes, a la cita no pudieron concurrir los diputados que integran la mesa directiva del PS, como la vicepresidenta de la Cámara, Daniella Cicardini, o el parlamentario Leonardo Soto.

La solicitud de reunión también se dio en el marco de un enfrentamiento entre socialistas y frenteamplistas. En ese momento, estos últimos le brindaron en público su apoyo al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), pese a las resistencias internas.

Esto a contrapelo de lo que en ese momento difundían dirigentes del PS, quienes apuntaron contra el jefe del Segundo Piso del Presidente Boric, Miguel Crispi, por el lío de platas. “Yo creo que es compleja la permanencia de él (Crispi)”, dijo ese 18 de diciembre la presidenta del PS. Paulina Vodanovic.