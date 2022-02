¿Qué pasará con las asambleas legislativas regionales? Convencionales adelantan que acotarán sus facultades para evitar duplicidad de funciones con el Congreso

Chile dejará de ser un Estado unitario para transformarse en un Estado regional, plurinacional e intercultural. Eso es, en síntesis, lo que la noche del viernes 18 de febrero aprobó en particular el pleno de la Convención Constitucional.

El órgano votó el informe que había despachado la comisión de Forma de Estado y que contenía 28 artículos, ya aprobados en general, y que marcarán cómo será la estructura regional del país en la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada.

En las normas que llegaron al pleno había varios artículos que apuntaban a la creación de un nuevo órgano para cada región autónoma. Se trata de las asambleas legislativas regionales, una propuesta que cuenta con apoyo mayoritario en la Convención pero que ha generado ruido y debate en algunos sectores del órgano.

Los problemas estuvieron en la norma que justamente trataba sobre las nuevas asambleas legislativas regionales ya que se rechazaron todos los artículos que hacían alusión a estas nuevas entidades.

Los convencionales comentan que los votos de ayer se pueden resumir en cuatro posturas. En primer lugar los constituyentes que están a favor de contar con espacios legislativos regionales con amplias facultades. En segundo lugar quienes también están a favor, pero con facultades bien acotadas. Luego están los convencionales que votaron en contra porque están pendientes de la decisión de la Comisión sobre Sistema Político.

Esto debido a que la pertinencia o no de estas asambleas, dicen, dependerá de si el futuro Poder Legislativo es bicameral o unicameral. En ese caso importaría especialmente el primer escenario ya que el modelo propuesto es que exista una Cámara de Diputados junto con una Cámara Territorial que reemplace al Senado. Esta última instancia tendrá un foco en representación regional y con facultades legislativas que solo apuntarían a temas territoriales. La cuarta postura son los convencionales que de plano están en contra de crear estas asambleas.

¿Qué son las asambleas legislativas territoriales?

La propuesta que llegó al pleno crea una asamblea para cada región con capacidad de legislar de manera local. Es algo similar a lo que en la actualidad se conoce como el Consejo Regional. Esa instancia hoy es presidida por el gobernador regional, integrada por los consejeros regionales (Cores) y tiene facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Entonces se busca que ese espacio ahora se llame asamblea legislativa regional. La gran diferencia es que ahora tendrá facultad para dictar leyes regionales. Esta legislación será únicamente respecto de materias vinculadas al territorio comprendido dentro de los límites de cada región y no tendrá efectos en otras zonas del país. Es decir, no podrán por ejemplo legislar sobre ámbitos penales o civiles ya que eso sería competencia del nivel legislativo central.

¿Quiénes lo integrarán? ¿Cuántos serán sus miembros? Todo eso no está presente en los artículos debatidos en la Convención ya que la idea es que la norma constitucional haga una remisión a la ley, es decir, todo ese detalle quedará estipulado en una ley que deberá ser tramitada por el Congreso.

El trabajo para acotar las facultades de las asambleas

Ahora que estos artículos vuelven a la comisión para un segundo informe, los convencionales comentan que el debate se centrará en las facultades que poseerán estas asambleas y eventualmente en hacer un cambio en el nombre para quitar la palabra legislativas.

“En los colectivos que representan las fuerzas progresistas hay consenso en que estas asambleas deben existir. Se tomó la decisión de que vuelvan a la comisión para que sean revisadas y pulidas en cuanto a sus competencias y atribuciones. Por eso el debate ahora se centrará en acotar el catálogo de facultades y revisar que no se superpongan con las competencias del nivel central del Estado”, explica el convencional Claudio Gómez (Colectivo Socialista).

La constituyente Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales) cree que el Estado regional, ya aprobado por el pleno, solamente puede materializarse si va de la mano de estas asambleas. Por lo mismo, comenta que en el debate en la comisión seguirá impulsando que estos nuevos órganos se mantengan. “La propuesta de Estado regional en su configuración considera por cierto un órgano legislativo con capacidad de dictar leyes exclusivamente regionales. No hay que espantarse por algo que en realidad será un órgano con competencias legislativas acotadas, muy acotadas. Revisaremos que el catálogo taxativo de competencias siga esa línea y sobre todo que no colisione o choque con materias legislativas que sean atribución del legislativo central”, afirma.

La convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) comenta que ya hay convencionales que están en coordinación con la comisión de Sistema Político para despejar la variable de la eventual Cámara Territorial que reemplazará el Senado. Pustilnick dice que las enmiendas a los artículos relacionados a las asambleas legislativas regionales necesariamente están vinculadas a si dicha comisión finalmente apoyará el modelo bicameral asimétrico. “Yo creo que la Cámara Territorial sí es compatible con que además se creen las asambleas legislativas regionales. Ahí lo importante será hacer los ajustes necesarios para que ambas instancias no terminen duplicando sus competencias”, dice la constituyente.

Pese a que existiría una mayoría a favor de estas asambleas, también hay sectores que lo rechazan. Uno de ellos es el convencional Harry Jürgensen (RN): “Yo soy absolutamente contrario a que existan las asambleas legislativas a nivel regional. Con esa asamblea estamos armando un Estado federal absoluto, porque hacia eso avanza ciegamente esta idea ya aprobada del Estado regional”.

Jürgensen espera que estos artículos, al no haber conseguidos los 2/3, implique que el debate en la comisión sea distinto y haya más apertura. A pesar de que sigue convencido de que estas asambleas no deben existir, asegura que lo más probable es que las indicaciones que se ingresen apunten a restringir las facultades: “Probablemente yo siga siendo minoría, pero lo que debiera pasar es que estos artículos lleguen al pleno en un segundo informe con menos facultades. Pero yo quiero ser claro que con esto estamos abriendo la posibilidad de que no tengamos dos cámaras sino que tres. Esto generará un sistema desproporcional destinado al fracaso”.