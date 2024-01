Quiénes son los desafiantes a los gobernadores que van a la reelección

“El que tiene, mantiene”. Esta es la frase que se repite constantemente en el oficialismo, haciendo referencia a que se busca sostener a todos los gobernadores regionales del conglomerado que vayan a la reelección.

Hasta ahora, según informó La Tercera, al menos 10 de las a 16 autoridades regionales apuestan a reelegirse. Y, en este escenario, ya hay algunos nombres que apuestan a desafiarlos. Sin embargo, esto todavía no está claro, ya que dependerá de las negociaciones que sostengan los partidos y a la evolución de los casos judiciales de las autoridades involucradas en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

La alianza de las colectividades de gobierno con la Democracia Cristiana para estas elecciones fue algo que se abordó en la reunión de todos sus timoneles en la casa del diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), el jueves pasado. Allí emitieron una declaración pública en donde ratificaron concurrir a los comicios de octubre “en una lista única lo más amplia posible”.

Mientras tanto, en la derecha se están llevando a cabo tratativas sobre cuál es la mejor forma de ganar la mayor cantidad de gobernaciones. En este sentido, se está discutiendo en qué regiones se podrían realizar primarias y en cuáles se podría llevar un candidato único de toda la oposición.

En la Región Metropolitana, el actual gobernador Claudio Orrego confirmó que tendría el apoyo desde el PS a la DC para buscar la reelección. Pero desde este último partido cuentan que le ofrecieron un cupo y que él no lo ha confirmado y que, además, la condición para respaldarlo es que sea el candidato de todo el pacto.

En la derecha el único nombre que asoma para competirle, por ahora, es el de Carlos Ward (UDI), exconcejal y excore de la región. Pero desde ese sector afirman que aún es muy temprano y que están contemplando varias opciones. De todas formas, fuentes de la UDI vislumbran ir unidos como Chile Vamos y tener un pacto de omisión con republicanos. No obstante, la colectividad fundada por José Antonio Kast apuesta a llevar nombres propios en los comicios a gobernadores y revisar caso a caso.

En Valparaíso, el PS buscará que el exalcalde de Quilpué Mauricio Viñambres reemplace al actual gobernador Rodrigo Mundaca (Indep.-RD). Viñambres aseguró que “si surge un nombre más en el oficialismo, como partido estamos disponibles para ir a primarias”. Mientras que en la derecha indican que Macarena Santelices, exalcaldesa de Olmué y exministra de Mujer del gobierno de Sebastián Piñera, sería la opción de republicanos para la gobernación o para alguna alcaldía.

En Coquimbo, para reemplazar a Krist Naranjo, CS pretende impulsar como candidatura única de la alianza oficialista al exdelegado presidencial Rubén Quezada, según indican desde dicha agrupación. Su presidente, Diego Ibáñez, señaló a La Tercera: “Va a ser una prioridad en nuestro partido, y no tenemos problemas en dialogar con todos los sectores para lograr una mayoría”.

Sin embargo, desde el PC en esa región expresan que lo mejor sería hacer primarias. Indican que Rubén se adelantó y “cerró filas”, lo que se calificó de “soberbio”. Esto en el contexto de que los comunistas tienen a su propio precandidato: Javier Vega, core de Elqui. Vega le señaló al diario El Día su voluntad de generar primarias “para llegar a acuerdos más amplios”, considerando que fue gobernador subrogante y el consejero más votado de Coquimbo.

La derecha en esa región, según comentan, también baraja nombres. RN levantaría al exseremi de Minería Roberto Vega; la UDI propone a Ignacio Pinto, exdelegado presidencial de Piñera; Evópoli al también exdelegado Pablo Herman, mientras que republicanos estaría considerando al ingeniero agrónomo Francisco Corral.

El exdelegado Rubén Quezada (Fotografía de perfil de su cuenta de X)

En el Maule, con la gobernadora Cristina Bravo (DC) confirmada para la reelección, en la derecha ya levantan un nombre para competir contra lo que ha sido, dicen en el sector, una mala gestión de su parte. En esta línea, en Evópoli suena con fuerza el exintendente de la región Juan Eduardo Prieto (Indep.). Al respecto, el diputado de ese partido Jorge Guzmán aseguró que “nosotros creemos que es el mejor nombre para representar a Chile Vamos y esperamos que el resto de los partidos de la coalición lleguen a la misma conclusión”.

Al mismo tiempo, fuentes de republicanos indican que también interesa el nombre de Prieto e incluso afirman que si Chile Vamos decide no llevarlo, será la carta de la tienda. Pese a esto, hasta el momento no han existido conversaciones oficiales entre las colectividades de derecha para presentarlo como el candidato único del sector.

En Arica, aunque desde la DC plantean que su gobernador, Jorge Díaz, vaya a la reelección como candidatura única del oficialismo, hay voces que no lo dan por hecho. Fuentes del PC de la zona indican que podrían apoyar a la carta más fuerte, si hay negociaciones, o ir a primarias, donde podrían presentar candidatos propios.

En la oposición, el senador José Miguel Durana (UDI) indicó que la directiva de su partido en Arica está en plena búsqueda de nombres para los cargos regionales.

En Tarapacá el oficialismo aún no tiene claro si apoyará a José Miguel Carvajal, el gobernador independiente que busca la reelección. El presidente regional de RD, Erick Bergholz, sostuvo que esto es algo que se está analizando ya que las decisiones son tomadas consultando a la militancia. Además, fuentes de Comunes indican que la carta de este partido sería Romina Ramos, la excandidata al Consejo Constitucional.

Mientras, la derecha aún busca personas para esa región. Lucrecia Mena, presidenta regional de RN, señaló que van a realizar un consejo ampliado en su partido para determinar esto.

En Antofagasta, el PPD ya confirmó su apoyo al actual líder regional, el independiente Ricardo Díaz, aunque en privado reconocen que estarán atentos a cómo evolucione su situación legal por los convenios con ProCultura. Desde el PC indican que, por ahora, se está discutiendo el apoyo a Díaz. De hecho, ellos tienen como precandidato a Víctor Guzmán, actual core de la región.

Desde Chile Vamos comentan que aún están en etapas iniciales y que no se ha llegado a la instancia de definir un candidato único o de ir en primarias. El presidente regional de RN, Rodrigo Saavedra, afirmó que pese a que los exmilitantes Katherine San Martín y Carlos Montero han expresado su intención de competir con un cupo de su tienda, también hay precandidatos que sí son militantes de RN. Con respecto a una posible alianza con republicanos, agregó que aunque no se descarta, aún es muy pronto para definirlo.

En Atacama la directiva del PS está en conversaciones para ver si mantienen al gobernador independiente Miguel Vargas, quien no ha definido si va a la reelección. La diputada de ese partido, Daniella Cicardini, afirmó que si bien el ya no milita en el PS, sigue representando los valores de ese partido, “por lo que sin duda mi voluntad en lo personal será apoyar en cualquier definición, acuerdo o conversación con los otros partidos”. Desde esa tienda reconocen que no hay otro candidato oficialista con suficiente apoyo.

En O’Higgins el diputado Diego Schalper (RN) señaló a El Rancagüino que van a presentar un candidato único en la región para enfrentar al actual gobernador Pablo Silva (PS). “Nosotros no nos podemos dar el gusto de llegar divididos a esas elecciones”, aseguró.

En Ñuble, Cristóbal Jardua (UDI) confirmó a La Tercera su precandidatura para desplazar de la gobernación a Óscar Crisóstomo (PS). Los Lagos es otra de las regiones donde también rondan algunos nombres en la derecha, especialmente en RN donde se habla del exconsejero regional Rodrigo Wainraihgt -quien en octubre pasado renunció a su puesto para presentarse a la gobernación o a la alcaldía de Puerto Montt- y el core Ricardo Kuschel.

Mientras que el exdiputado Gabriel Ascencio (DC) confirmó que él es la opción que su partido plantea en Los Lagos. En su opinión, él debería ser la carta única del pacto oficialista en la región, teniendo en cuenta que el actual gobernador, Patricio Vallespín, es exdecé.

En Los Ríos, en tanto, parte del oficialismo estaría barajando la candidatura del core Matías Fernández (CS), sin embargo, el actual gobernador de la región, Luis Cuvertino (PS), se mostró disponible para la reelección, por lo que todo apunta a que se tendrán que sentar a negociar. Eso sí, de sostenerse la regla de “el que tiene, mantiene”, la autoridad socialista tendría la prioridad.