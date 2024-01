Al menos diez gobernadores apuestan a la reelección y quiénes asoman como sus competidores

En la oposición buscan su revancha, mientras que en los partidos del oficialismo apuestan a mantener la supremacía en los gobernadores regionales. Por lo mismo, en las colectividades ya iniciaron las primeras conversaciones para enfrentar los desafíos electorales de este año: las municipales y los comicios de las autoridades regionales.

De acuerdo a la información que recabó La Tercera, al menos diez de los 16 gobernadores regionales buscarán la reelección en los comicios de octubre próximo.

De los restantes, hay cinco que aún no confirman si irán por un segundo periodo: Miguel Vargas (ex PS) de Atacama; Krist Naranjo (Indep.) de Coquimbo; y los ex DC, Rodrigo Díaz y Patricio Vallespín, del Biobío y Los Lagos, respectivamente.

Todos fueron contactados por este medio, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta y solo Díaz no quiso referirse al tema. En el caso de Los Ríos, Luis Cuvertino ha manifestado su intención de no reelegirse.

Mientras el lío de platas entre fundaciones y el Estado continúa afectando el panorama político nacional, la derecha busca revertir el resultado que tuvieron en las primeras elecciones a gobernadores, en las cuales solo lograron elegir a Luciano Rivas (Indep.-Evópoli) en La Araucanía. Por lo que, en esta pasada, buscan ganar terreno frente al oficialismo.

Rivas, de hecho, confirmó que irá a la reelección. La autoridad llegó a la gobernación de la mano de Evópoli, partido que confirmó que volverá a respaldar su candidatura. Desde esa tienda reconocen, en privado, que se mantendrán atentos a su situación judicial, ya que está siendo investigado por el traspaso de más de $ 2 mil millones a Fundación Local, en el contexto del lío de platas.

En la oposición se está conversando sobre cómo enfrentar los comicios de octubre. Mientras en Chile Vamos apuestan a llevar a un solo candidato como sector, en el Partido Republicano están dispuestos a conversar, pero su pulsión es competir con gobernadores en todas las zonas, argumentando que en estas elecciones hay segunda vuelta, a diferencia de las municipales.

La secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, indicó que “debemos tener alguna coordinación con Chile Vamos. Esto no significa un pacto o listas conjuntas, necesariamente”.

Por otra parte, en los partidos de gobierno iniciaron un trabajo incipiente para las próximas elecciones. De todas formas, Diego Vela, presidente de RD, señaló que desde su sector todavía no tienen nombres para las gobernaciones.

Uno de los primeros en confirmar su reelección fue el gore de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Indep. RD), quien desde julio pasado viene deslizando públicamente sus intenciones de mantenerse en su puesto y que, según señaló a La Tercera, habría recibido el apoyo de algunos alcaldes de la región en una reunión que sostuvo el 4 de enero con 21 jefes comunales.

En Valparaíso también empiezan a asomar otros nombres para competir. En el oficialismo, fuentes del PS confirmaron que está la intención de llevar al exalcalde de Quilpué Mauricio Viñambres.

Por su parte, en la derecha suena la exministra de la Mujer y exalcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, quien sería la carta de los republicanos. Santelices, en todo caso, también se baraja como opción para competir por alguna alcaldía.

En la DC, su timonel, Alberto Undurraga, confirmó que buscarán mantener a Jorge Díaz, en Arica, y a Cristina Bravo, en el Maule, algo que ya fue conversado con las dos autoridades. Mientras que el exmilitante de ese partido Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, también decidió que repostulará.

De hecho, el pasado 15 de diciembre nueve alcaldes se reunieron con el gobernador, instancia en donde hablaron de realizar gestiones para que vaya como carta única de la alianza oficialista. Eso sí, en el almuerzo no participó ningún jefe comunal del Partido Comunista (PC) y justamente el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, indicó a La Tercera que el tema no está resuelto y que el criterio de elección se debe determinar a través de un mecanismo, como por ejemplo, unas primarias.

En el PS, por su parte, dos de sus gobernadores confirmaron a este medio que van en busca de un segundo período: Pablo Silva, en la Región de O’Higgins, y Óscar Crisóstomo, en Ñuble.

De igual forma, según transmiten en el partido, se espera que Andrea Macías, de la Región de Aysén, y Luis Cuvertino, de Los Ríos, también vayan a la reelección. Aunque Cuvertino señaló que no repostularía al cargo en octubre, los socialistas apuestan a convencerlo de lo contrario.

En el Biobío, la gestión de Rodrigo Díaz, quien aún no confirma si irá a buscar su segundo periodo, se ha visto marcada por las investigaciones del Ministerio Público por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Un escenario similar enfrenta en Los Lagos el exdecé Patricio Vallespín, quien está siendo investigado por los traspasos a al menos, nueve fundaciones, entre ellas Kiñe Fuxa Ruka Kimün y Participa. En este contexto, ya rondan algunos nombres para reemplazarlo. Mientras que en la derecha sondean al exconsejero regional Ricardo Wainraight, por parte de RN, en el oficialismo exploran postular al exseremi de Trabajo de la región, Ángel Cabrera (CS).

En Tarapacá, José Miguel Carvajal (Indep. ex Comunes) confirmó su intención de mantenerse como gobernador. Carvajal sostuvo a La Tercera que se presentará como independiente, aunque, según él, ya ha recibido cupos de partidos oficialistas. Comunes, de acuerdo con su presidente, Marco Velarde, está buscando levantar su propio candidato. No obstante, ello dependerá de si esa colectividad logra revertir la disolución decretada por el Servicio Electoral.

En Antofagasta, Ricardo Díaz (Indep. ex RD), también confirmó su intención de repostular al cargo. Su gestión ha sido cuestionada por el convenio con la Fundación ProCultura por $ 629 millones. En la oposición, en tanto, ya se atisban algunos nombres para llevar a esa región. En la UDI señalan a Pablo Toloza, exintendente y exconvencional de Antofagasta, mientras que los ex RN, Katherine San Martín y Carlos Cantero, han manifestado su interés de participar del proceso eleccionario. San Martín actualmente es consejera regional y Cantero fue senador de la región.

En Coquimbo, para reemplazar a Krist Naranjo, ya suenan algunos nombres como el exdelegado presidencial Rubén Quezada (CS), quien renunció en octubre a su cargo para poder postularse a la gobernación, siendo apoyado por su partido a través de una declaración pública. En la vereda contraria, fuentes de RN indican que el exconvencional Roberto Vega es la única carta que cuenta -por el momento- con el respaldo de todo el partido. En la UDI, hasta ahora, sólo el exdelegado presidencial Ignacio Pinto ha planteado públicamente su disposición de presentarse a las elecciones. Desde Evópoli indican que su precandidato, hasta ahora, es Pablo Hermann.

Fuentes de la derecha confirman para Aysén a Marcelo Santana (UDI), quien renunció a la alcaldía de Río Ibáñez en octubre, mientras que Evópoli apoyará la precandidatura de Benito Hernando, ingeniero comercial de la región.

Por último, en Magallanes el actual líder regional Jorge Flies (Indep. PR) es la opción de los radicales, que buscan su reelección, según confirmaron a este medio. Desde el partido también están considerando levantar candidaturas en otras regiones.