Quieren citar a Tohá, Pardow y Grau: diputados de Chile Vamos anuncian sesión especial y comisión investigadora por apagón

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) informó que pedirá una sesión especial en la Cámara Baja para abordar el corte de energía eléctrica que obligó a decretar estado de excepción de Arica y Parinacota hasta Los Lagos el lunes 25 de febrero.

Los legisladores gremialistas esperan que la instancia sea fijada para el martes 4 de marzo.

Por otro lado, la bancada de Renovación Nacional anunció que pedirá una comisión investigadora, para analizar entre otras cosas, las planificaciones en el sistema de transmisión, inversión, entre otros puntos.

Desde la administración de Gabriel Boric apuntan a la responsabilidad de empresas tanto en el hecho que detonó el corte como en la demora en la reposición. En tanto, la lectura de la oposición cuestiona trabas al sector por la llamada “permisología”.

“Tenemos que analizar por qué las planificaciones demoran”

“El Presidente de la República me parece que no debería mostrar tanto enojo. Él sabe perfectamente que las empresas de transmisión son un segmento que está regulado por ley. Donde, por ejemplo, se les fija los precios. Y él también sabe que la planificación del sistema mismo de transmisión es elaborado por el gobierno en una comisión donde participa el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico. Entonces aquí nos tenemos que detener: tenemos que analizar por qué las planificaciones se demoran tanto y los efectos que tienen estas lentas tramitaciones, porque al final se transforman en no incentivos para invertir”, planteó la diputada a Ximena Ossandón, jefa de la bancada RN.

“Para qué decir el tema de los permisos sectoriales que son infinitos. Por eso es que desde la bancada de Renovación Nacional queremos realizar una comisión investigadora para ver en profundidad estos temas y también, por supuesto, apoyaremos todas las acciones que provengan desde ChileV amos, especialmente una sesión especial”, agregó.

Esperan citar a Tohá, Pardow y Grau

Por su parte el diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, sostuvo que “resulta indignante el actuar del gobierno” en esta emergencia.

Coloma criticó “las ocho horas de silencio del Presidente, la autocomplacencia de sus ministros y la falta del más mínimo mea culpa por su actuar”.

Por ello, dijo, esperan citar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que informe sobre los tiempos de respuesta, al ministro de Energía, Diego Pardow, para que explique el motivo del corte y al ministro de Economía, Nicolás Grau, “por la demora en el sistema de permisología, que es lo que tiene parado en la práctica la inversión”.

“Se acabó el tiempo que este gobierno culpa siempre al resto. Deben hacerse responsables de su actuar lento, negligente y tardío”, sostuvo.

Por otro lado, la diputada independiente Marlene Pérez, acusó negligencia en la gestión de la infraestructura eléctrica tras el masivo corte de luz.

“Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva para determinar a los responsables de lo ocurrido, que se asuman las responsabilidades correspondientes. No podemos permitir que el gobierno solo culpe a la empresa, ya que también debe asumir su parte de responsabilidad y aceptar que vivimos en la más absoluta vulnerabilidad ante una emergencia como la ocurrida”, dijo.

Recordando que hubo tres personas electrodependientes que perdieron sus vidas durante el apagón, la diputada insistió en que se requiere “una respuesta contundente por parte de las autoridades”.

“Es necesario que se busquen soluciones concretas para evitar que más vidas se vean afectadas por la negligencia en la gestión de nuestras infraestructuras”, sostuvo.