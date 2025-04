Quintana reconoce que “es fuerte” conocer la postura de Vodanovic sobre relación PS-PPD y recalca: “Habrá que ver cómo se asume”

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió este lunes a las declaraciones que entregó ayer domingo la timonel y candidata presidencial del PS, la senadora Paulina Vodanovic.

La presidenciable socialista apuntó en entrevista con Mesa Central de Canal 13 a la relación entre ambas colectividades del Socialismo Democrático, descartando que exista una hermandad que los una. Esto, para dar cuenta de las razones de su tienda para no apoyar la candidatura de Carolina Tohá y optar por una propia con ella a la cabeza.

“Nadie estuvo por apoyar otra candidatura (...). Aquí hay proyectos políticos que pueden ser similares, pero diferentes. Por algo somos partidos distintos. Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, dijo Vodanovic, agregando que “aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida”.

En diálogo con Radio Duna, en esta jornada Quintana respondió los dichos de su par en el senado, reconociendo que le sorprendió esta postura desde el Partido Socialista.

“Aquí hay una relación muy cordial siempre. Llaman la atención estos comentarios. Este deshermanamiento es fuerte escucharlo, sin duda, porque no es lo que vemos a diario, no es lo que uno percibe en el pueblo socialista en general, donde hay una amistad cívica, una fraternidad, y es lo que tenemos también en nuestros pasos. Y es una relación más cordial. Por eso digo, vamos a seguir conversando”, remarcó.

El senador, además, apuntó que “en la práctica es una constatación compleja, no es lo que nosotros veíamos, no es lo que se observa en el pueblo socialista en general, en Chile, en las regiones, en los territorios. En los territorios se da lo que se da también en el Senado, lo que se da en el Congreso, lo que se da en los consejos municipales, donde hay una alianza en los hechos, en el Socialismo Democrático”.

Y luego agregó: “Hay un señalamiento que nos ha hecho Paulina (Vodanovic) que es complejo y habrá que ver cómo se asume eso. Yo no creo que eso sea la visión en general de la cultura del socialismo en Chile”.

Quintana, por otra parte, se refirió a la reunión que tiene este lunes la expresidenta Michelle Bachelet con los candidatos presidenciales del oficialismo.

“La presidenta Bachelet ha permitido, ha convocado la unidad durante mucho tiempo. Y nos parece entonces que es lo que uno podría esperar de esta convocatoria. Que es retomar un camino de unidad que es el que traíamos al interior del progresismo. Porque hay que reconocer que en la última semana aparecieron algunas grietas en el oficialismo. Y bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de eso, de cuánto contribuyó a esto. Y eso es un regalo también a las derechas. Esta fisura que se produce entre nosotros, esto de empezar a disparar entre los partidos, es una cuestión absurda, cuando la elección de junio, la primaria, no tiene mucho que ver con disputas de partidos, tiene que ver con mirada de país”, cerró.