PS-PPD miden fuerzas ante competencia entre Vodanovic y Tohá

Con duros mensajes al PPD, diciendo que Carolina Tohá representa la continuidad del actual Ejecutivo y reforzando su distanciamiento con el gobierno de Gabriel Boric.

Así se estrenó este domingo Paulina Vodanovic como abanderada presidencial del Partido Socialista, tras ser proclamada por el pleno de comité central que la tienda celebró este sábado.

Vodanovic preparó para esta semana un fuerte despliegue comunicacional para iniciar su campaña, la que en el PS aseguran que seguirá hasta el final.

Al mismo tiempo, internamente estará trabajando en la composición de sus equipos, de cara a las primarias que el sector inscribirá a fines de abril, donde también estarán Tohá, Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC), y donde podrían sumarse Jaime Mulet (FRVS) y Vlado Mirosevic (PL).

En su puesta en escena, la senadora y timonel socialista lanzó duros dardos al PPD, colectividad que intentó que Tohá fuera la candidata de todo el Socialismo Democrático. Pero en el PS la idea no encontró piso.

“Nadie estuvo por apoyar otra candidatura (...). Aquí hay proyectos políticos que pueden ser similares, pero diferentes. Por algo somos partidos distintos. Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, dijo Vodanovic este domingo en Mesa Central.

“Aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida, no. Hay raíces comunes porque el PPD nace en tiempos que estaban proscritos los partidos en Chile, donde nos tocó fichar gente para el PPD. Me tocó, fiché a mi abuelita, a unos tíos. Eso no quiere decir que seamos lo mismo ni que el PS se sienta plenamente representado por el PPD”, agregó.

La principal competencia de Vodanovic será Tohá, quien la llamó el sábado para felicitarla y con quien se verá las caras este lunes, en el marco de un encuentro con abanderados del oficialismo que convocó la expresidenta Michelle Bachelet.

“No tengo ningún conflicto con Paulina Vodanovic, ella es una candidata, yo soy otra. Vamos a tener una primaria de lujo en el progresismo, debe haber mucha envidia al otro lado. (...). Creo que el PS tomó su decisión. Doy por hecho que son decisiones que se tomaron ponderando todos los elementos”, dijo este domingo Tohá sobre Vodanovic, en medio de una actividad en Pirque.

Más allá de los dichos de la otrora ministra del Interior, en el PPD la proclamación de Vodanovic cayó como un balde de agua fría.

De hecho, inmediatamente comenzaron a surgir críticas en su contra -como el expresidente de la Cámara, Raúl Soto-, pues apuntaron que con su nominación existirá una dispersión de votos en el Socialismo Democrático, que desfavorecerá tanto a Tohá como a Vodanovic, y que beneficiará a Jara y Winter.

“Yo por supuesto hubiese esperado que el Socialismo Democrático en general hubiésemos llevado el mismo candidato, pero que bueno que todos los partidos lleven candidato y que sea la ciudadanía la que decida. ¿Se pone cuesta arriba? Sí, porque vamos divididos en nuestro mundo, pero igual es posible ganar”, sostuvo a La Tercera el secretario general del PPD, José Toro.

El exministro Francisco Vidal (PPD), en tanto, agregó que “es muy difícil competir con tres o cuatro postulantes frente a los candidatos del FA y el PC. Matemáticamente expresa una especie de suicidio asistido del Socialismo Democrático”.

El otrora vocero del gobierno también propone que, en estas dos semanas que quedan antes de la inscripción de primarias, el Socialismo Democrático llegue al consenso de que deben concurrir a las elecciones con solo una candidatura.

Vidal indicó que, una vez se logre ese acuerdo, lo que vendrá será discutir cuál es el mejor nombre que tiene el conglomerado que reúne al PS, PPD, PR y PL. El resultado de esa discusión, añadió el exministro, debe ser la carta que apoye la coalición socialdemócrata.

Dentro del partido que preside el senador Jaime Quintana también sorprendió el tono que usó Vodanovic contra el PPD.

La timonel PS aseguró este domingo que Tohá, Winter y Jara eran la continuidad del gobierno de Boric, a diferencia de ella, y planteó que “no imagino a Carolina Tohá planteando temas muy distintos en seguridad a lo que ella pudo hacer siendo la ministra encargada de aquello. Nosotros sí tenemos planteamientos muy distintos”.

En la misma línea, Vodanovic aseguró que “aquí no ha habido negociación respecto de la candidatura. Camilo Escalona dijo hace algunos días que no había negociación presidencial-parlamentaria, entre otras cosas porque el PPD no tenía cómo pagar, porque hoy día tienen tres diputados en ejercicio, por lo tanto nosotros que tenemos 13 parlamentarios estamos en una situación bastante mejorada respecto del PPD. Así que lo de este canje de cupos a cambio de una candidatura presidencial no existe”.

Las aprensiones del PS

Las aprensiones del PPD no fueron las únicas que surgieron ante la nominación de Vodanovic como abanderada. Dentro del propio PS existieron reparos ante la idea, no enfocadas en la senadora, pues las críticas se centraron en la dispersión de votos del Socialismo Democrático que existirá en la primaria.

El exministro Osvaldo Andrade fue el primero en hablar cuando el pleno del comité central del Partido Socialista, que se realizó este sábado, le dio la palabra a los asistentes.

Allí, el otrora timonel del PS transparentó la inquietud ante la idea de levantar una carta propia. Así, Andrade dijo que ese ejercicio no era beneficioso de cara a las primarias del oficialismo, pues generaría una dispersión en los votos y la derrota del Socialismo Democrático.

A él se sumaron otras voces en la misma línea, como el diputado Daniel Melo, quien también habló de la dispersión de votos, pero que añadió la alternativa de no definir la nominación de una candidatura presidencial este sábado, sino que postergar al menos una semana dicha decisión.

En línea con postergar la decisión del PS también estuvieron los diputados Raúl Leiva y Nelson Venegas, así como otros dirigentes. Pero esto no ocurrió, pues la tienda de París 873 eligió, por unanimidad, a la presidenta y senadora de la colectividad, Paulina Vodanovic, como la carta con la que concurrirán a las primarias presidenciales.

Pese a todo, en el PS transmiten que ven poco espacio para echar pie atrás en esta decisión. Por ejemplo, el mismo Melo señaló a este diario que “lo serio y responsable es que esta definición que tomó la dirección del Partido Socialista se mantenga y llegue hasta el final”.

Y agregó: “No se entendería que se baje una candidatura que está recién partiendo y requiere que se despliegue territorialmente y plantee sus propuestas a los chilenos. Esto es lo que nos debe convocar. Creo que no existe espacio para nada distinto”.

Lo único que podría hacer cambiar la balanza, dicen en el PS, es si Bachelet le hace alguna petición directa a Vodanovic sobre su candidatura.