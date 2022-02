Quinteros por inicio de votaciones de normas en particular: “Hoy, sí o sí, vamos a tener la propuesta de borrador para la Constitución en algunos artículos”

El martes de esta semana el pleno de la Convención Constitucional dio inicio a una semana clave para el órgano redactor, la votación de las primeras propuestas de normas que podrían quedar escritas en el proyecto de nueva Constitución.

El primer informe que fue objeto de discusión fue el que se elaboró en la Comisión de Sistemas de Justicia. Este documento consistía de 16 artículos, de los cuales 14 fueron aprobados tras una maratónica jornada plenaria. Parte de las normas aprobadas establecen la plurinacionalidad (artículo 15), la paridad de género (artículo 14) y de responsabilidad jurisdiccional de los jueces (artículo 11) en el nuevo sistema judicial.

Es así que a las 15.00 horas de este jueves está programada un nuevo pleno para discutir y votar en particular las normas que fueron aprobadas el martes.

Se trata, entonces, de la primera votación en particular que se vivirá en el hemiciclo. Las que alcancen el quórum requerido para su aprobación, es decir, los dos tercios, pasaran al borrador de la nueva Carta Fundamental.

Por lo mismo, en el punto de prensa habitual que se realiza en las dependencias del exCongreso Nacional, la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, fue consultada sobre esta instancia.

Comenzó diciendo que “toda la Convención es histórica pero con especial énfasis la primera votación, el día martes y ayer también. Cada proceso que estamos viviendo a uno se le olvida un poco mirarlo desde arriba, desde lo importante, la historicidad que significa para los distintos pueblos del país”.

Sobre la votación en particular precisó que “hoy, sí o sí, vamos a tener la propuesta de borrador para la Constitución en algunos artículos. Puede que algunos no alcancen el quórum requerido pero también recordemos que tienen su segunda chance de volver a la comisión y ser revaluados, así que si alguno no se aprueba llamar a la gente a la calma, todavía nos quedan procesos que tenemos que cumplir con los artículos que no lleguen al quórum”.

Para las votaciones en particular, al igual que las en general, los coordinadores tendrán 15 minutos para presentar el informe. Luego se da paso a la etapa de discusión, donde todos los constituyentes podrán opinar por un máximo de 3 minutos, y tras el espacio de debate comienza la votación artículo por artículo.

En caso de obtener más de 2/3 el artículo se aprueba y pasaría directamente al grupo de normas aprobadas. Si obtiene una cantidad de votos que sea de mayoría, pero que no alcance los 2/3, el artículo vuelve a la comisión para recibir indicaciones, modificaciones y reenviarlo al pleno.

A diferencia de la instancia en general, en la votación en particular puede ocurrir que se obtengan pocos votos, en ese escenario la norma se extingue y no tiene posibilidad de volver al pleno.

Domínguez: “La campaña del Rechazo empezó el mismo día que se ganó el plebiscito del Apruebo”

La mañana de este miércoles el diputado de Evópoli, Felipe Kast -quien fue una de las figuras que estuvo por el Apruebo en el plebiscito por una nueva Constitución- escribió en su cuenta de Twitter que “se farrearon la oportunidad de hacer las cosas bien y el rechazo de salida crece como espuma. Será el primer gran fracaso de tu gobierno por soberbia con las mayorías”.

Sus declaraciones respondían un tweet del Presidente electo, Gabriel Boric, en el que señaló: “Que esperanza ver como Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución de manera democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios. Y que así sea genera debate, no lo tengamos miedo”.

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, conversó -en radio Universo- en torno a campañas que pueden surgir que apunten al rechazo en el plebiscito de salida.

En ese panorama respondió que “la campaña del Rechazo empezó el mismo día que se ganó el plebiscito del Apruebo. El 4 de julio del 2021, cuando inició la Convención Constitucional, fue trending topic en Twitter ‘Rechazo de salida’, la campaña ya empezó”.

En cuanto al cambio de postura de personas que apoyaban el Apruebo, sostuvo que “es completamente legítimo que distintos sectores de la sociedad puedan manifestar su condición a favor o en contra del proyecto de Constitución, porque finalmente será una elección en donde mucha gente votará de un lado y de otro”, planteó, y agregó: “Ahora, en donde aun no se ha aprobado ningún artículo en particular, a mi me parece, por lo menos, deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un documento que aun no está escrito porque no tenemos ningún artículo todavía 100% aprobado en votación en particular”.

Por último, en la instancia expuso: “Yo llamaría a la calma, a estar atentos a la discusión y esperar a que se vayan tomando las decisiones antes de decidir, por cierto, una postura frente a un documento que aún no existe”.