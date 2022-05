Rechazada la moción de censura a la presidenta de la Comisión de DDHH, Lorena Pizarro (PC)

En la sesión de esta tarde de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, se rechazó la moción de censura a la diputada del Partido Comunista de Chile (PC) y presidenta de la comisión, Lorena Pizarro. Esta censura fue promovida por parlamentarios del Partido Republicano, específicamente, Gloria Naveillan y Johannes Kaiser, y respaldado por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Si bien la acusación fue impulsada por Gloria Naveillan, esta fue defendida por Johannes Kaiser debido a que la bancada de diputados republicanos decidió sacar a la diputada Naveillan de la comisión y poner en su reemplazo al parlamentario Cristián Araya.

Los motivos de los parlamentarios del Partido Republicano para promover esta moción de censura es que la acusan de “incumplir el reglamento al cambiar los contenidos de la tabla en la cual había sido agendado, previo acuerdo, la revisión de un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional”.

Además, el diputado Kaiser dijo que la presidenta Lorena Pizarro “intentó evitar que la comisión se manifestara en contra de los dichos del alcalde Daniel Jadue” por sus dichos sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela en su visita a dicho país.

También argumentó que diputados, específicamente de derecha, “se han visto perjudicados por limitar el uso de la palabra” que promovió la diputada Pizarro (PC). Finalmente, que ella “utiliza su historia personal para dar peso a sus argumentos” en la comisión.

Por otro lado, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) señaló que “si se pudiera censurar a toda la mesa, toda sería censurada”. Además, que era “impresentable que desde que inició la comisión no se haya trabajado ninguna iniciativa legal y que todas las semanas fueran de espectáculos bochornosos”.

El diputado Kaiser agregó que “no puede ser que se utilice la posición de presidenta para incumplir el reglamento de la comisión”. Además, el parlamentario republicano Cristián Araya tildó de aberrante el abuso de poder que había en la comisión bajo la conducción de la diputada Pizarro (PC) y que “no ha dado dirección al diálogo”.

En la argumentación en contra de esta moción de censura, el diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, planteó que “percibía al interior de la comisión un clima que no condice lo que la ciudadanía espera de la comisión”. Además, hizo énfasis en los reclamos de los parlamentarios de derecha que planteaban que “en la comisión no se legisla” y que el rol de la comisión no solamente era legislar, también era de escuchar a quienes en algún momento sus derechos han sido vulnerados.

Además, que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados era la institución sagrada en el país que se encargaba de velar por los DDHH en el país. Ese era su rol, además de acompañarlo de materias legislativas.

Acusó a los diputados de derecha de revanchismo por la actitud de enemistad ante la presidenta Lorena Pizarro (PC), por lo que ella representa como activista por los derechos humanos en Chile y que la acusación no tenía ningún fundamento.

En la misma línea, la diputada Lorena Fríes (Independiente) argumentó que “el rechazo de los parlamentarios de derecha se debía por lo que representaba Lorena Pizarro”. Que la presidenta ha cumplido con el reglamento, que usa sus facultades, que todos lo saben y que constantemente era agredida por diputados de derecha.

La diputada de Revolución Democrática (RD), Ericka Ñanco, sostuvo que las acusaciones de los diputados republicanos no tienen fundamento y que es falso de que no les dé la palabra en las sesiones. Además, que “es falso que se haya incumplido los acuerdos y que ellos impedían el debate”. Por eso su voto es en contra y espera que se rechace la censura.

Mientras que el diputado del Partido Humanista (PH), Hernán Palma, interpeló a Johannes Kaiser diciéndole: “usted, diputado, usó una expresión que es ‘abuso de poder’. Si ha habido en la historia de Chile un régimen que haya abusado más del poder, es el régimen del señor Augusto Pinochet Ugarte”. Además, sostuvo que en la comisión está realizando todos los esfuerzos para que nunca más en el país, se deba pasar por alguna situación de ese tipo.

Finalmente, la moción de censura fue rechazada por ocho votos en contra, con un voto de la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, y solamente cinco a favor de dicha propuesta.

Además, al final de la votación, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) acusó a la diputada Karol Cariola (PC) de tildar de “hijo del asesino” al diputado Cristián Labbé (UDI), debido a su padre Cristián Labbé Galilea, condenado por crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Augusto Pinochet.