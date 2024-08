¿Reconocer o no a Edmundo González? El dilema de Gabriel Boric

En un vuelo desde Bogotá, Colombia, llegará hoy a las seis de la mañana el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, tras la expulsión de la misión diplomática que ordenó el régimen de Nicolás Maduro.

El arribo de Gazmuri será clave para los pasos que dará el gobierno respecto de su relación con Venezuela. De momento, en Caracas se dejó a personal local para la atención consular básica.

“Hay dos ministras de fe que tienen una situación distinta, no son miembros del servicio exterior y van a seguir operando en el consulado”, detalló ayer el canciller Alberto van Klaveren.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

Tan importante es lo que pueda reportar Gazmuri, que Van Klaveren dijo que se reunirán de forma inmediata “en el propio aeropuerto”. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara también evalúa invitar al embajador el martes para que dé cuenta de la situación venezolana.

El actual debate es la postura que tomará Chile respecto del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo.

Estados Unidos, Argentina y Perú ya dieron ese paso. Brasil, en cambio, optó por no avanzar por esa vía. En un comunicado conjunto ayer, los gobiernos de Brasil, Colombia y México hicieron un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que difundan de manera pública los resultados de las elecciones presidenciales.

Respecto de Estados Unidos, una fuente diplomática hace el alcance de que el gesto de ese país apunta a señalar el triunfo de González en las urnas, pero no lo ha reconocido como presidente. Se trata de una diferencia no menor que apunta a que Washington no va a repetir el gesto que hizo con Juan Guaidó, a quien reconoció como Presidente encargado de Venezuela a principios de 2019.

La misma fuente agrega que por ello el Presidente Joe Biden se contactó el 30 de julio con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En ese diálogo, ambos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos de la votación, gesto que daría cuenta de que continúan tratando de generar espacios de negociación entre la oposición venezolana y Maduro.

Chile, de momento, no reconocerá ningún triunfo y se insiste en que se transparente la elección. Así lo detalló Van Klaveren previo a reunirse en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Es altamente probable que justamente la elección haya tenido un resultado distinto al que anunció el gobierno venezolano, pero repito, creo que es prematuro en estos momentos reconocer a un nuevo presidente en Venezuela”, dijo el canciller.

Al ser consultado por el tiempo que se tomarán para definir una postura, el ministro respondió que “nos vamos a dar un plazo prudente, lo vamos a evaluar con el Presidente (Boric) y también en conjunto con otros países”.

De hecho, las conversaciones con otros países las ha estado realizando el propio secretario de Estado. Según fuentes de La Tercera, Van Klaveren ya ha conversado con sus pares de Brasil, Mauro Vieira, y de Colombia, Luis Murillo. Además de ellos, también ha dialogado con el asesor presidencial de Brasil, Celso Amorim, quien ha sostenido encuentros con Nicolás Maduro.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Pese a esta postura intermedia de Chile, existe una evaluación permanente de los pasos a seguir. Fuentes en el gobierno explican que todavía es prematuro asegurar que en el futuro no se reconocerá a González y están atentos a los países que puedan tomar esta acción, incluyendo la Unión Europea, ya que todo ello podría hacer que este escenario cambie.

De todas formas, la oposición chilena se ha encargado de presionar al gobierno de Boric de pronunciarse en favor de González. Los 27 senadores de oposición -desde el Partido Republicano hasta Demócratas- hicieron circular una carta en que manifestaron que “la evidencia de su triunfo es contundente, como lo demuestran las actas a las que el mundo ha tenido acceso”.

Junto con eso, a través de otra misiva invitaron al Presidente Boric a seguir el mismo camino que Argentina y Estados Unidos.

¿Qué dice el oficialismo?

A nivel de alianza de gobierno, en todo caso, el escenario es distinto. Hay diferentes opiniones sobre si reconocer o no el triunfo de González.

El diputado Raúl Soto (PPD), quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, manifestó que “es evidente que hay un fraude electoral y que se busca falsear las actas para validarlo. Ya no basta solo con exigir que se muestren las actas, hay que ir un paso más allá y reconocer el triunfo de la oposición”.

Foto: Juan Farias /La Tercera

Tomás de Rementería (PS), también integrante de esa instancia, señaló que “hay que esperar la fecha límite que tienen las actas. Probablemente van a presentar unas bastante inverosímiles. En eso yo creo que habrá que reconocer las actas de los únicos que han presentado algo, que es la oposición. Es el camino a seguir. Hoy día es apresurado lo que están haciendo algunos países (en referencia a Estados Unidos y Argentina), y me parece que es un tema de tiempo nomás, para que esta sea la única opción, porque Maduro no quiere mostrar ningún tipo de acta”.

3 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO TOMAS DE REMENTERIA. FOTO: DEDVI MISSENE

Al igual que el gobierno, el Socialismo Democrático se ha caracterizado por endurecer el tono a medida que pasan los días. Y es que el régimen venezolano, por su parte, también ha intensificado su arremetida contra Chile. Luego de solicitar retirar al personal diplomático chileno, Nicolás Maduro acusó que Chile y Perú tendrían “centros de entrenamiento” de manifestantes antigubernamentales.

Ayer, además, un equipo de prensa de TVN fue detenido en Venezuela y el régimen de Maduro ordenó su deportación. “Hemos estado muy preocupados (...). El embajador Gazmuri me comunicó que están siendo deportados a Cúcuta y estamos coordinando con autoridades colombianas para facilitar su regreso. Con el Presidente Gabriel Boric estamos pendientes del caso”, publicó el canciller Alberto van Klaveren sobre el tema.

De todas formas, algunos advierten que es mejor no apresurarse. Por ejemplo, el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien además integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aseveró que “el gobierno de Chile fue el primero en el mundo en desconocer el fraudulento resultado. Lo que no podemos hacer ahora es repetir el fallido libreto que se tuvo con (Juan) Guaidó. Por el momento, sería partidario de realizar acciones en forma conjunta con la comunidad internacional”.

6 Marzo 2024 Retrato al senador Jaime Quintana en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

El senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio), quien también forma parte de esa instancia de la Cámara Alta, dijo que las relaciones exteriores “las define el Presidente Boric. Hasta ahora, la línea ha sido pedir transparencia en los resultados del proceso electoral y que observadores independientes tengan acceso a las actas y resultados por mesa, lo que lamentablemente no se ha podido verificar todavía. Además de impulsar diálogo regional”.

Esta semana, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dejó claro que ellos reconocen al actual Mandatario venezolano como ganador de la contienda electoral. “Es obvio que no tengo ninguna otra alternativa (que reconocer). No sé quién la tiene que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entregan. Yo no soy ni el que pone institucionalidad ni el que no pone. Esa institucionalidad incluye las validaciones que están en los sistemas de prensa. Esa es la fiscalización que ellos mismos tienen y que tienen que completar, transparentar y poner a servicio total”, sostuvo.