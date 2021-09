“Reconocimiento a los derechos” e “histórico” versus “una triste demostración”: las reacciones tras la aprobación de proyecto que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas

Por 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, este martes la Cámara de Diputados visó la idea de legislar el proyecto de ley que establece la despenalización del aborto consentido por la mujer hasta las 14 semanas de gestación.

El escenario se mantuvo incierto hasta último minuto y la atención se centró en la bancada de la Democracia Cristiana (DC), que finalmente terminó votando de forma dividida. Y con la iniciativa ya aprobada en general -luego de cuatro horas de tenso debate-, ésta ahora deberá volver a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para continuar con su discusión en particular.

Las reacciones ante este resultado no se hicieron esperar. A la salida de la Sala, algunas de las impulsoras del proyecto de ley tomaron la palabra y valoraron el apoyo de parlamentarios que pusieron “en el centro su rol de presentación pública y no su visión personal”.

Entre ellas estaba la diputada Karol Cariola (PC), quien sostuvo que “estamos muy contentas de que haya primado la cordura. No tiene ningún sentido criminalizar a las mujeres que deciden abortar por razones adicionales a las tres causales. La criminalización solo obliga a tener que actuar en la ilegalidad, y eso es algo que no queremos que las mujeres sigan experimentando”.

Por esa razón, agregó, “valoramos que haya diputados y diputadas que hayan puesto en el centro su rol de representación pública y política, y no su visión personal e incluso religiosa. Creemos que es valioso que los parlamentarios de la DC, algunos de ellos, hayan votado a favor”.

En tanto, su par de RD, Maite Orsini afirmó que “lo que ha ocurrido hoy es histórico”. “Quiero ser clara: abortos hay, abortos hubieron y abortos van a seguir habiendo, hoy día no votábamos por terminar con los abortos o darles ‘rienda suelta’, esa es una caricatura absurda. Lo que estábamos votando es si las mujeres pueden abortar sin miedo a ser encarceladas. Hemos dado un paso tremendo, que no esperábamos, en los derechos de las mujeres”, aseguró.

“Este es un reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No bastan las tres causales, es importante avanzar en despenalización y no criminalizar más a las mujeres por abortar. Vamos a seguir luchando hasta que el aborte sea legal, sea seguro y sea una garantía presentada por el Estado”, dijo la diputada Natalia Castillo, otra de las impulsoras de la iniciativa.

A través de redes sociales, la diputada Maya Fernández (PS) destacó la votación y manifestó “las mujeres no debemos ir a la cárcel por abortar! La maternidad será deseada o no será”; mientras la PPD Cristina Girardi publicó en Twitter tras su intervención en Sala que “acá se trata un proyecto básico: despenalización del aborto. Que las mujeres no vayan a la cárcel. A través de la historia -los hombres- no se han hecho cargo y han abortado por la boca y han querido criminalizar a las mujeres”.

Por otro lado, desde Renovación Nacional, el diputado Francisco Eguiguren sostuvo que “hoy nuevamente hemos dado una triste demostración de que cuando hay que defender derechos fundamentales, sobre todo de los más inocentes, no tenemos los pantalones bien puestos”. Y agregó: “Tenemos que seguir luchando, porque nuestras fuerzas no decaen, vamos a seguir batallando para que prevalezca la vida sobre la muerte, sobre todo de aquel que está en el vientre materno, que es un inocente”.

En la misma línea, su par Karin Luck afirmó que “es un día realmente triste” y que “no se trata de valores ni de religión, se trata del derecho fundamental declarado por Naciones Unidas que es el derecho a la vida, en esa declaración se dice que nadie puede quitarle la vida a otro arbitrariamente y hoy eso es lo que se está haciendo (...). Lo que se está cometiendo hoy día es asesinato”.

Gobierno

“Lamentamos la votación que se produjo hoy en la Sala de la Cámara de Diputados, en virtud de la cual el aborto sin causales fue aprobado en general”, dijo el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, quien además calificó el proyecto de “inconstitucional”.

En ese sentido, recordó que la iniciativa había sido rechazada en general en la Comisión de Mujeres y para su discusión particular -para la cual el texto debe volver a dicha instancia- afirmó que “nosotros no tenemos ninguna duda de que en el comisión la posición se va a mantener, de que esta es una política pública que no dice relación con razones sanitarias”.

Asimismo, recalcó que “ya existe una legislación que permite la interrupción del embarazo en tres causales, por lo tanto, no hay razón sanitaria para innovar en esta materia. En ese sentido, queremos señalar que posición del Ejecutivo es la defensa de la vida, lo vamos a seguir diciendo en la comisión”. Y sostuvo: “Creemos que el derecho predominante es el que tiene el niño o la niña a nacer y eso es lo que vamos a seguir defendiendo y argumentando en todas las instancias legislativas posibles para que este proyecto -desde luego inconstitucional- no prospere y vaya al Senado”.

Candidatos presidenciales

También a través de redes sociales, algunos de los candidatos a La Moneda abordaron la aprobación en general de la iniciativa.

La abanderada de Nuevo Pacto Social y senadora, Yasna Provoste, valoró que la Cámara Baja “mayoritariamente esté poniendo a nuestro país a tono con este tiempo de mujer. Penalización del aborto viola los derechos humanos de las mujeres”. Y agregó en su cuenta de Twitter que “nadie quiere más abortos de los que ya se producen día a día en Chile en situaciones de riesgo y clandestinidad”.

En tanto, el diputado Gabriel Boric -carta de Apruebo Dignidad- destacó que “como proyecto colectivo nos comprometemos a ingresar en nuestro gobierno un proyecto de ley de aborto legal, trabajando junto a todas las organizaciones que han empujado esta demanda en las últimas décadas”.

En tanto, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, publicó distintos tuits a lo largo de la discusión y comentando sobre las intervenciones de los parlamentarios. “Lo decimos sin complejos ni ambigüedades: estamos en contra del aborto libre que promueve la izquierda y estamos a favor de la vida del que está por nacer. Siempre”, dijo previo al debate.

“Dos modelos de país: Boric, que promueve el aborto libre, que elimina la libertad de enseñanza, destruye las pensiones y abre las fronteras del país. Kast, en contra del aborto, a favor de la libertad de enseñanza, fortalece las pensiones y protege las fronteras”, añadió tras la votación.

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami (PRO) expresó antes de que se conociera el resultado de la votación que “el cambio es hoy, y el #AbortoLegal es enfrentar los desafíos de frente y no de espalda”.