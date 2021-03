Revés para el gobierno: Cámara rechaza proyecto que buscaba que elección del 11 de abril fuera en dos días y manda iniciativa a comisión mixta

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que buscaba que las elecciones del 11 de abril se efectuaran en dos días y lo mandó a una comisión mixta.

Los parlamentarios solo aprobaron en general la iniciativa, rechazando todo el articulado en particular por no conseguir el quórum necesario. Lo que generó un revés para el gobierno.

Esto porque la idea había sido impulsada por el Ejecutivo con el fin de que se pudiesen garantizar las medidas de seguridad y evitar aglomeraciones en los locales de votación, debido al gran número de elecciones que se llevarán a cabo el 11 de abril.

Efectivamente ese día los chilenos deberán elegir en un mismo día: concejales, alcaldes, gobernadores regionales (hoy intendentes) y convencionales constituyentes.

Entonces, la idea del Ejecutivo era buscar que las personas tuvieran más plazo para ir a votar y evitar que se produzcan aglomeraciones que fomenten contagios por coronavirus. Esto, debido a que los tiempos de votación aumentarían producto de la gran cantidad de postulantes que habrá en cada una de las papeletas.

La iniciativa que extendía las extensiones para el 10 y 11 de abril fue visada en primer trámite en el Senado, pero en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados sufrió una serie de modificaciones. Texto que finalmente no prosperó en la Cámara.

Una de ellas fue la inclusión de dos indicaciones que buscan beneficiar a candidatos que quedaron abajo de las elecciones municipales por disposición del Tricel.

Es así como se visó en la comisión de Gobierno Interior la modificación de la fecha -del 25 al 26 de octubre- límite para la renuncia a un partido político (situación que dejó fuera al alcalde Claudio Castro de los comicios de Renca) y, la segunda, que busca establecer un período especial de subsanación para aquellas candidaturas de gobernador regional y alcaldes que hayan sido rechazadas.

Ambas normas fueron rechazadas por la Cámara al no conseguir el quórum de 92 votos exigidos para su aprobación.

Una vez consumado el rechazo, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, aseguró que “el llamado es ayudemos a los adultos mayores. Si hablamos de derrota, la derrota a nuestro juicio, es para los adultos mayores”.

Pero además, el secretario de Estado, deslizó críticas a parlamentarios oficialistas por no votar en bloque. “Los partidos deben tener un cierto orden. RN sacó una declaración pública hace una semana apoyando esta idea, luego lo hizo su candidato presidencial. La mesa del partido ha sido muy clara, pero no así la comisión política y no así algunos diputados. Entonces, el llamado ante todo es al orden”, indicó.