Ricardo Lagos por paro de camioneros: “Es inaceptable negociar cuando se han tomado la berma y no se exige primero despejar”

La noche del domingo el gobierno de Gabriel Boric logró desactivar parcialmente el paro de camioneros que desde hace ya una semana afecta al país. Tras una serie de diálogos y conversaciones, el Ejecutivo pudo llegar a acuerdo con la Confederación Nacional de Transporte de Carga y la Fedequinta. Sin embargo, Fuerza del Norte y la Federación de Camioneros Centro Sur no suscribieron al pacto, asegurando que insistirán en buscar la baja del precio de los combustibles para deponer la movilización.

Un tema que fue abordado este lunes por el expresidente Ricardo Lagos durante su participación de la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado, donde criticó duramente que se negociara con los transportistas apostados en bermas a lo largo del país, especialmente en la Macrozona Norte y en las regiones Metropolitana, O’Higgins y del Maule.

“Lo que hemos visto con los camioneros: inaceptable, inaceptable. Sí, ¿cuál es el problema de estacionar? Que está prohibido estacionar en la berma. Si ustedes estacionan con su auto en la berma, les van a sacar un parte, ¿desde cuándo es un derecho? Hay que ser muy claro en esto”, comenzó diciendo el exmandatario.

Luego agregó enfático que “es inaceptable negociar cuando se han tomado la berma y no se exige primero despejar. ¿Dónde queda la autoridad del Estado de Chile. En esto hay que ser muy claro y decir las cosas como son”.

De hecho, Lagos ejemplificó con lo que a él le tocó vivir cuando era jefe de Estado en relación con movilizaciones de transportistas. “Yo sé que es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. En un momento me tocó algo difícil y me dijeron que no teníamos tantos vehículos para hacerlo y yo les dije -porque estaban haciendo los asaditos al lado, porque siempre estas bermas son ocupadas con un asado- bueno, dije que iba a sacar los vehículos del MOP y los iba a echar para abajo, porque como estaban en una pendiente arriba iba a votar los camiones. Bastó que les dijera que esto iba a ocurrir y se acabaron los asados y se fueron”.

Proceso constitucional: “El plebiscito de salida es indispensable”

Sobre el proceso constituyente, Lagos aseguró que Chile no podía seguir con un sistema electoral que dé cabida a una veintena de partidos y abogó por la desaparición de aquellas colectividades que saquen menos de 7% en los comicios.

“En el tema constituyente quiero señalar que allí lo más importante es que no podemos seguir con un sistema constitucional que no tiene un sistema electoral definido y claro. Quiero ser muy concreto, no podemos tener veintitantos partidos políticos, es irreal, pero lo que es peor, obliga a la pequeña política”, explicó Lagos.

El expresidente, en esa misma línea, sostuvo que “no puede ser que en la nueva Constitución no exista una definición clara. Los partidos políticos deben tener 5%, 6% o 7% o sino se disuelven (...) Es buen negocio ser dueño de un partido. Acá en esta sala hay que decir las cosas como son, y no quiero escuchar que eso es más democrático, tener 10 ó 25 partidos. Soy muy duro en esto, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y la patria va a juzgar y todos sabemos la forma de hacerlo”.

“Históricamente qué es lo que ha sido Chile. ¿Dos partidos, tres partidos, seis, siete? Dos por la derecha, dos por la izquierda, uno o dos por el medio. Esa es la historia constitucional de Chile a nivel de partidos políticos”, cerró Lagos.

A la salida del evento, en un punto de prensa posterior, Lagos profundizó más sobre su análisis del proceso constituyente. “Lo que tiene que haber es un plebiscito de salida, no me cabe duda (...) pero ahora el plebiscito de salida es indispensable”, expresó. Luego agregó que “lo importante es el plebiscito de salida, porque eso le va a dar el sello y la legitimidad final (...) Se pueden buscar distintos procedimientos pero que el plebiscito de salida es indispensable, no me cabe duda”.

“Chile no está a la altura de lo que fue”

Al abordar el proceso constitucional y el desarrollo del país durante los últimos años, el expresidente afirmó enérgicamente que “Chile no está a la altura de lo que fue. Cualquiera que tenga un amigo en el extranjero le va a preguntar: ¿Qué les pasó a ustedes los chilenos?, ¿en qué momento se pasmaron?”.

El exmandatario aseguró también que “cuando usted ve un joven de 14 años que acribilla a otro… bueno, todos saben que hoy en Chile hay sicarios y que se contratan. Lo que no se sabía es que hay sicarios que se contratan a los 14 años. Qué drama”. Frente a lo cual sostuvo: “creo que esta es una realidad que nos obliga a pensar de una manera muy profunda (...) Y creo que con este esfuerzo que se está haciendo acá, en esta sala, sí en esta sala que tiene tanta historia, a lo mejor podemos dar vuelta la página tan triste que tenemos hoy, y comenzar otra historia como tantas veces en esa sala se pensó en otra historia”, cerró.