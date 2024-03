RN propone a Felipe Alessandri como candidato a la alcaldía de Lo Barnechea: “Es una figura de alto conocimiento y buena evaluación ciudadana”

Luego de que anunciara que el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, no repostulará a su cargo y solicitó la realización de primarias para que Chile Vamos defina el candidato que lo sucederá, la directiva comunal de Lo Barnechea y la directiva distrital de Renovación Nacional (RN) han acordado proponer al exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Así lo señalaron en un comunicado firmado por Tomás Fuentes, presidente distrital, y Makarena Contreras, presidenta comunal, donde destacaron que “esta decisión se basa en la destacada trayectoria de servicio público que Felipe Alessandri ha demostrado con su trabajo durante los últimos años”.

Las autoridades explicaron que “considerando que fue concejal y alcalde, representando a nuestro partido, en una comuna tan compleja como lo es Santiago y que es, además, una figura de alto conocimiento y buena evaluación ciudadana”.

“Con esto, ambas directivas asumimos el desafío conjunto de movilizarnos y ponernos a disposición de esta candidatura”, sostuvieron.

Además, Fuentes y Contreras agregaron que “esto con el fin de representar el principal interés que tienen los militantes de nuestro sector en la comuna: que la alcaldía de Lo Barnechea vuelva a estar en manos de un militante de Renovación Nacional, tal como ha sido en el pasado”.

Así también, instaron a la directiva de RN a respetar “los acuerdos alcanzados tanto a nivel comunal como distrital, tomando en cuenta la decisión de quienes fuimos elegidos para representar fielmente a todos y cada uno de los militantes de Lo Barnechea”.

Cabe señalar que, hace unas semanas, el propio Felipe Alessandri, en diálogo con La Tercera, fue requerido sobre la posibilidad de ser una de las cartas que compita por el sillón municipal en Santiago. En tal oportunidad, el exjefe comunal señaló que “mi cariño por Santiago es enorme, por sus 27 barrios, por los dirigentes vecinales que me han llamado mucho para que asuma el desafío. Pero la verdad es que estoy dedicado a la profesión. Estoy tranquilo, contento, motivado. Entonces, no seré candidato a alcalde”.

Y si bien reconoció acercamientos con directivas de su partido, apuntó que había planteado que estaba “disponible para colaborar”, aunque enfatizó que “no estaba disponible para ir por Santiago de alcalde nuevamente”. Y al abordar otras comunas, como Vitacura o La Florida, sostuvo que “no estoy mirando ninguna comuna. Nadie me ha ofrecido otra comuna y no quiero. Como exalcalde, miro la gestión municipal de distintas comunas y creo que sí podríamos hacer algunos ajustes para tener mayor visibilidad y ser referentes”.